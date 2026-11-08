Hay nuevo líder de Liga MX: así va la tabla general (sábado 7 de noviembre)

El América dejó ir el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de un intenso empate 2-2 con los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Por su parte, Cruz Azul es el nuevo líder provisional, a falta de lo que hagan las Chivas este domingo.

La Máquina tuvo un importante triunfo en el Universitario, al ganarle 2-3 a Tigres para quitarle el liderato general al América, quienes podrían caer hasta el tercer lugar, si es que Chivas logra la victoria ante León.

Cruz Azul venció 2-3 a Tigres en el Universitario, jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Xolos de Tijuana son octavos con 22 puntos y +3, mientras que León es noveno con las mismas unidades que el cuadro fronterizo, pero un gol menos que los de Gilberto Mora.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL HASTA LOS PARTIDOS DEL SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE:

1) Cruz Azul = 32 puntos / +11 DG.

2) América = 30 puntos / +15 DG.

3) Chivas = 29 puntos / +11 DG.

4) Toluca = 27 puntos / +14 DG.

5) Atlas = 27 puntos / -3 DG.

6) Santos = 25 puntos / +3 DG.

7) Pachuca = 22 puntos / +9 DG.

8) Tijuana = 22 puntos / +3 DG.

9) León = 22 puntos / +2 DG.

10) Monterrey = 21 puntos / +1 DG.

11) Pumas = 21 puntos / -2 DG.

12) Querétaro = 20 puntos / -3 DG.

13) San Luis = 19 puntos / -5 DG.

14) Puebla = 16 puntos / -6 DG.

15) Tigres = 15 puntos / -8 DG.

16) Atlante = 14 puntos / -10 DG.

17) Necaxa = 13 puntos / -11 DG.

18) Juárez = 11 puntos / -21 DG.

RESULTADOS HASTA EL SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE:

San Luis 0 – 1 Juárez.

Necaxa 1 – 0 Xolos.

Atlante 0 – 2 Santos.

Atlas 1 – 4 Pachuca.

Tigres 2 – 3 Cruz Azul.

Toluca 4 – 0 Monterrey.

Pumas 2 – 2 América.