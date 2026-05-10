Nicolás Larcamón apunta al futbol español; Sporting de Gijón lo tendría en la mira

Nicolás Larcamón estaría cada vez más cerca de continuar su carrera en el futbol europeo luego de aparecer como uno de los principales candidatos para convertirse en nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón.

De acuerdo con reportes surgidos en España y retomados por medios mexicanos, la directiva encabezada por Grupo Orlegi analiza seriamente al estratega argentino para iniciar un nuevo proyecto de cara a la próxima temporada.

Larcamón quedó recientemente desvinculado de Cruz Azul, equipo con el que vivió una etapa de altibajos pese a mantener buenos números en el Clausura 2026. Aunque La Máquina se mantuvo entre los protagonistas del torneo, una racha negativa de resultados y diversas polémicas derivaron en su salida antes del inicio de la Liguilla.

En España consideran que el técnico argentino encaja en el perfil que busca el Sporting: un entrenador joven, con propuesta ofensiva y experiencia en la construcción de proyectos deportivos. Además, su relación con Grupo Orlegi, propietario del club asturiano, facilitaría las negociaciones para asumir el banquillo de El Molinón.

Sin embargo, el acuerdo todavía no estaría cerrado y existen obstáculos importantes, especialmente en el aspecto económico. Diversos reportes apuntan a que Larcamón tendría que reducir considerablemente sus pretensiones salariales para aceptar el reto de dirigir en la Segunda División española.

A pesar de ello, el exentrenador de Cruz Azul se mantiene como una de las opciones más fuertes para liderar la reconstrucción deportiva del Sporting de Gijón rumbo a la próxima campaña.