Emotivo gesto de Nico Paz en Champions League tras la tragedia de Jesús de Miguel

El encuentro de la UEFA Champions League entre el Lens y el Como 1907 regaló una estampa inolvidable que trascendió el resultado deportivo. Durante la contundente victoria italiana, Nico Paz protagonizó el momento más emotivo al dedicar su anotación a Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife fallecido recientemente tras un trágico incidente en el terreno de juego.

Tras marcar el tercer tanto de la goleada por 3-0, el volante se dirigió a las cámaras y mostró una camiseta interior con una fotografía del atacante y el mensaje "Descanse en Paz". La imagen dio la vuelta al mundo y conmovió a todo el entorno futbolístico.

El vestuario del equipo dirigido por Cesc Fàbregas se unió al reconocimiento, transformando un momento de gloria personal en un sentido acto de respeto colectivo hacia la familia del jugador y la afición chicharrera.Un vínculo inquebrantable con Tenerife

Nico Paz y su fuerte vinculo con Tenerife

Aunque defiende a la Selección Argentina, Nico Paz nació en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, y mantiene un lazo afectivo indestructible con la tierra que lo vio crecer y dar sus primeros pasos deportivos.

Antes de llegar a las inferiores del Real Madrid, el mediocampista comenzó su formación precisamente en la cantera del CD Tenerife. Su cercanía con la institución marcó su infancia y consolidó un arraigo permanente con la isla.

Este gesto en la máxima competición continental refleja el profundo sentido de pertenencia que conserva hacia sus orígenes, uniendo a la élite europea en una misma muestra de solidaridad por la trágica partida del delantero.Silencio absoluto en los estadios españoles

Nico Paz marca en la goleada del Como al Lens en Champions League REUTERS

Silencio absoluto en los estadios españoles

Como muestra de luto y respeto institucional, los estadios españoles decidieron no reproducir el tradicional himno de la Champions League durante la previa de los encuentros de esta jornada.

En su lugar, los recintos deportivos acogieron un respetuoso minuto de silencio que dejó patente la profunda desolación que atraviesa el deporte nacional tras la pérdida del atacante tinerfeño.