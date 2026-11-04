¡Remontada de locura! Valverde salva al Real Madrid con un bombazo ante el AEK

El Real Madrid volvió a echar mano de la épica para mantener el paso perfecto en la Champions League, después de venir a remolque para escapar del campo del AEK de Atenas con una victoria que llegó después de una nueva remontada para imponerse 3-2 gracias a un bombazo desde fuera del área de Federico Valverde en el tiempo de descuento.

Los merengues presumen un paso perfecto después de cuatro partidos para ser junto con el PSG los líderes con 12 puntos. Pero en el caso de los blancos, como sucedió en la visita a Roma, la victoria llegó en los minutos finales después de remontar el marcador.

El AEK volvió a evidenciar las deficiencias defensivas de los merengues cuando Aboubakary Koita abrió el marcador a los 12 minutos y volvieron a retomar la ventaja con un remate dentro del área de Stavros Pilios al 75’. Los dos goles dejaron retratado en el nulo esfuerzo defensivo a Vinícius Júnior, quien volvió a ser titular, pero fue sustituído en los minutos finales después de irse sin pena ni gloria.

La reacción merengue con golazos de Bellingham y Valverde

Cuando el partido pasó su primera media hora con más duras que certezas, Jude Bellingham sacó un recurso de la chistera con un remate a la Alfredo Di Stéfano para empatar con un taconazo de zurda que silenció de las enardecidas gradas del Estadio Agia Sofía.

Stavros Pilios volvió a poner la cosas difíciles a los merengues, que hicieron rotaciones y dieron muchos minutos a jugadores con pocos kilómetros en las piernas como Antonio Rudiger y Eder Militao.

Mbappé estuvo muy vivo para rematar una de las llegadas a línea de fondo de Denzel

Dumfries para volver a empatar a los 78 con su diana 74 en Champions League (26 de ellas como merengue) y dejó la mesa puesta para que los blancos volvieran a la carga en busca de un triunfo en Europa a pesar de la adversidad.

Y con un guion parecido al de hace un par de semanas en Roma, con Endrick, Espí y Carreras en el campo, llegó el momento de Mourinho, y todos en el banquillo, explotaran de júbilo cuando Valverde probó suerte con un potente derechazo cruzado que se metió a las redes.

“Yo he sentido a un AEK fantástico. Jugaron por encima de sus capacidades. Obviamente, nosotros hemos analizado los partidos del AEK, y han hecho su mejor partido, con gran intensidad desde el primer minuto. Siempre han querido ganar y han hecho un grandísimo partido”, reflexiona al final del partido Mourinho.

En la agenda, el Madrid volverá a casa para ser anfitrión del PSV en la quinta jornada, y con una victoria más dar el paso para ser uno de los ocho clasificados directos a la siguiente fase del torneo de clubes continental.