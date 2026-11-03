Tenerife confirma fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel

Jesús de Miguel Alameda falleció a los 30 años de edad, a consecuencia del golpe en la cabeza que sufrió durante el CD Tenerife vs Andorra, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en la Segunda División de España.

En la disputa del balón tras un pase largo, el delantero del Tenerife fue atropellado por el guardameta rival Jesús Owono. De inmediato fue trasladado a un centro médico en ambulancia.

Jesús de Miguel fue internado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde su último reporte de salud se indicó como grave, por daño neurológico.

Horas después, el club confirmó que el jugador perdió la vida.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.

Por su parte, el Andorra FC también manifestó sus condolencias.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz".

La publicación del Andorra FC derivó en cientos de comentarios de solidaridad y otros de fuertes reclamos con el futuro de su portero, el responsable de la salida por el balón.

Mientras que la Real Federación Española de Futbol, además de suspender la jornada este 3 de noviembre, publicó en sus redes sociales: "El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz".

Las reacciones de otras entidades del futbol en España no se hicieron esperar.