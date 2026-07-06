Desde Francia 98, ningún anfitrión de un Mundial es campeón 

En un duro golpe para el futbol de la Concacaf, los tres países organizadores del Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá, han sido eliminados en la ronda de octavos de final.

México cayó ante Inglaterra en un emocionante partido, Canadá fue superado por Marruecos y Estados Unidos no pudo ante Bélgica. Pese al respaldo del público local y la ventaja de jugar en casa, ninguno logró avanzar a cuartos.

Guillermo Ochoa vivió sus últimos minutos como futbolista profesional; su último partido fue durante el México Vs Chequia del Mudnial 2026. Reuters

Los anfitriones no son campeones del mundo desde 1998

Desde el Mundial 2026 hasta el de Corea y Japón 2002, los anfitriones han tenido desempeños discretos, sin que ninguno lograra levantar la copa.

En 2026, los tres co-anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) fueron eliminados en octavos de final, repitiendo la decepción de ediciones recientes donde la localía no se tradujo en resultados profundos.

En el Mundial de 2022, el anfitrión Qatar fue eliminado en la fase de grupos, convirtiéndose en uno de los peores desempeños de un local en la historia moderna.

Rusia en 2018 alcanzó los cuartos de final, un resultado respetable que incluyó victorias destacadas y el apoyo masivo de su afición, pero cayó ante Croacia en penales. Fue una de las mejores actuaciones de un anfitrión en los últimos tiempos.

Brasil en 2014, como local, llegó a semifinales pero sufrió una humillante derrota 7-1 ante Alemania, lo que marcó el torneo. A pesar de contar con figuras como Neymar, la presión local y un plantel en transición impidieron llegar más lejos.

En Sudáfrica 2010, el anfitrión fue eliminado en fase de grupos, un resultado pobre que contrastó con la fiesta continental y el entusiasmo por el primer Mundial en África.

El Mundial de 2002, el primero organizado por dos países de manera conjunta: Corea del Sur y Japón. Ambos selecciones tuvieron actuaciones históricas para el futbol asiático

La Selección de Estados Unidos queda fuera del Mundial 2026; no queda ninguna anfitriona Reuters

Corea del Sur logró llegar hasta el cuarto lugar, su mejor resultado histórico. Japón avanzó hasta octavos de final. Los Samuráis Azules ganaron su grupo (con Bélgica, Rusia y Túnez) y cayeron ante Turquía por 1-0 en la fase eliminatoria.

La última anfitriona en salir campeona fue Francia en 1998

Francia 1998 representó el último caso de un anfitrión que se coronó campeón del mundo. Liderados por Zinedine Zidane, Les Bleus vencieron 3-0 a Brasil en la final disputada en el Stade de France, conquistando su primer título mundial en casa.

Desde entonces, ningún país organizador ha repetido esa hazaña. La creciente globalización del futbol, el aumento del nivel de las selecciones visitantes y la presión adicional de la localía han convertido esta estadística en una maldición moderna para los anfitriones.

Resultados de los anfitriones en los últimos Mundiales

2026 (EE.UU., México, Canadá): Eliminados en octavos de final.

2022 (Qatar): Eliminado en fase de grupos.

2018 (Rusia): Cuartos de final.

2014 (Brasil): Semifinales (4° lugar).

2010 (Sudáfrica): Fase de grupos.

2006 (Alemania): Tercer lugar.