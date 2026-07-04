Canadá, primer anfitrión eliminado del Mundial 2026: así les ha ido a las sedes

La Selección de Canadá se convirtió en el primer país anfitrión eliminado de la Copa del Mundo 2026 tras caer 3-0 frente a Marruecos en los octavos de final.

Aunque el conjunto canadiense firmó la mejor participación de su historia en un Mundial, no logró mantenerse con vida en el torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Con su eliminación, el foco ahora se traslada a los otros dos anfitriones, que aún buscan mantenerse en la competencia. México y Estados Unidos todavía tienen pendiente su compromiso de octavos de final, por lo que continúan con posibilidades de extender el camino de los países sede en esta edición.

La actuación de Canadá también reabre una pregunta frecuente entre los aficionados: ¿cómo les ha ido a los anfitriones en la historia de las Copas del Mundo?

Canadá firma su mejor actuación en una Copa del Mundo

La edición de 2026 ya representó un antes y un después para el futbol canadiense.

Después de dos participaciones sin conseguir una victoria mundialista, Canadá logró celebrar por primera vez en la máxima competencia al golear 6-0 a Qatar durante la fase de grupos.

Posteriormente, el equipo avanzó a la ronda de dieciseisavos de final, donde eliminó a Sudáfrica gracias a un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo agregado.

Su recorrido terminó en los octavos de final con la derrota por 3-0 ante Marruecos. A pesar del resultado, el conjunto canadiense alcanzó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo al instalarse por primera vez entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Canadá fue el primer anfitrión eliminado en 2026. Reuters

¿Cómo les ha ido a los anfitriones en los últimos Mundiales?

Ser anfitrión no garantiza llegar a las últimas instancias del torneo, aunque históricamente suele representar una ventaja deportiva.

El caso más reciente antes de 2026 fue Qatar, que organizó la Copa del Mundo de 2022. En su debut mundialista, el conjunto catarí perdió sus tres partidos de la fase de grupos frente a Ecuador, Senegal y Países Bajos, se despidió sin puntos y únicamente consiguió un gol.

En Rusia 2018, la historia fue distinta. Los locales avanzaron hasta los cuartos de final después de eliminar a España en una tanda de penales, aunque terminaron siendo eliminados por Croacia, también desde los once pasos.

Brasil aprovechó su condición de anfitrión en 2014 para llegar a las semifinales, aunque su participación quedó marcada por la histórica derrota de 7-1 frente a Alemania en el Estadio Mineirao. Posteriormente perdió el partido por el tercer lugar contra Países Bajos.

Sudáfrica, sede en 2010, no logró superar la fase de grupos en un grupo que compatía con México, Francia y Uruguay.

Por su parte, Alemania alcanzó las semifinales cuando organizó la Copa del Mundo de 2006 y terminó el torneo con el tercer lugar.

Klose brilló con Alemania en casa durante el Mundial de 2006 Reuters

¿Qué países han sido campeones del mundo como anfitriones?

A lo largo de la historia, únicamente seis selecciones han conseguido levantar el trofeo jugando como locales.

Uruguay inauguró esa lista al conquistar el primer Mundial en 1930, seguido por Italia en 1934. Inglaterra obtuvo su único campeonato en 1966, mientras que Alemania Federal hizo lo propio en 1974.

Argentina se coronó como anfitrión en 1978 y el caso más reciente corresponde a Francia, que ganó la Copa del Mundo de 1998 en casa.

México buscará seguir con vida en el Mundial 2026. REUTERS

¿Cómo le ha ido a México como anfitrión del Mundial?

México disputa en 2026 su tercera Copa del Mundo como país sede y busca superar sus mejores actuaciones históricas.

Las dos ocasiones anteriores terminaron en los cuartos de final. En 1970, el equipo mexicano fue eliminado por Italia, mientras que en 1986 derrotó a Bulgaria en los octavos de final antes de caer frente a Alemania en la tanda de penales.

Con Canadá ya fuera del torneo, la responsabilidad de mantener con vida a los anfitriones recae ahora en México y Estados Unidos. Ambos buscarán evitar que la Copa del Mundo 2026 se quede sin representantes de los países sede antes de que concluyan los octavos de final.