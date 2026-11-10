Semana 10 de la NFL: ¿Cuándo y dónde ver los partidos EN VIVO?

La campaña 2026 continúa su camino hacia la postemporada con una jornada de 14 partidos, en la que destaca el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Detroit Lions en Múnich.

La actividad del emparrillado arrancará con la visita de los Commanders a los Giants el jueves 12 de noviembre, en un partido que podría comenzar a definir de manera prematura el liderato de la división.

Actualmente, la escuadra de Nueva York marcha con un récord ganador de 5-2, mientras que su más cercano perseguidor, los Dallas Cowboys, ostenta una marca de 4-5. Por su parte, los Commanders ocupan el penúltimo lugar, con un registro de 2-5.

Los Packers, en la lucha por la postemporada

Entre los duelos más atractivos del domingo destaca el enfrentamiento divisional entre Green Bay y los Minnesota Vikings, pues actualmente la División Norte de la Conferencia Nacional es la más competitiva de la NFL.

Todos sus integrantes ostentan un récord ganador y Green Bay es el equipo que acumula el mayor número de derrotas, con tres.

Los Packers llegan encendidos tras romper una racha de 20 años sin derrotar a los Patriots en Foxborough, mientras que los Vikings se vieron superados por los errores de Carson Wentz ante los Buffalo Bills.

Por ello, Lambeau Field será el escenario de un partido que podría comprometer las aspiraciones de cualquiera de las dos franquicias dentro de la división. Los locales han destacado por su arsenal ofensivo, que promedia 24 puntos y 347 yardas por encuentro.

Sin embargo, la defensiva visitante representa una amenaza importante: suma 29 capturas de QB, la mayor cantidad de la NFL, además de nueve intercepciones.

Los Patriots buscan sacudirse la mala racha en Múnich

El partido internacional de esta jornada se disputará en el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, y enfrentará a los New England Patriots con una de las mejores ofensivas del campeonato: los Detroit Lions, quienes figuran entre los cinco primeros equipos en puntos anotados durante la temporada.

Por su parte, los Patriots llegan con una marca de cinco victorias y cuatro derrotas, y tienen en su mariscal de campo, Drake Maye, uno de sus principales puntos debiles, pues durante la Semana 9 se convirtió en el líder de intercepciones de la NFL, con 11.

En contraste, el QB de Detroit, Jared Goff, se ha destacado como uno de los jugadores más confiables y precisos en su posición, con 15 pases de anotación y solamente dos intercepciones.

Sin embargo, el duelo apunta a ser uno de los más parejos de la jornada, pues la protección de los mariscales de campo podría convertirse en un factor determinante. Ambas defensivas figuran entre las cinco mejores de la NFL en capturas al pasador rival: los Lions suman 27, mientras que los Patriots 25.

¿Cuándo y dónde ver la Semana 10 de la NFL EN VIVO?

Jueves 12 de noviembre

Washington Commanders vs. New York Giants: 19:15 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Domingo 15 de noviembre

New England Patriots vs. Detroit Lions: 08:30 horas. Transmisión: ESPN y Disney+.

Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons: 12:00 horas. Transmisión: Canal nueve.

Houston Texans vs. Cleveland Browns: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN

Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers: 12:00 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN

Carolina Panthers vs. New Orleans Saints: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN

Buffalo Bills vs. New York Jets: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN

Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN

Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals: 15:05 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Seattle Seahawks vs. Las Vegas Raiders: 15:05 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys: 15:25 horas. Transmisión: Canal Nueve.

Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals: 19:20 horas. Transmisión: ESPN y Disney+.

Lunes 16 de noviembre