Garantizan seguridad de México Sub-17 rumbo y durante la Copa del Mundo en Qatar 2026 

El conflicto en Medio Oriente no merma la ilusión mundialista de la Selección Mexicana Sub-17. Los tricolores todavía no hacen base en Qatar, pero ya cuentan con las garantías de seguridad.

El Tricolor Sub-17, bajo el mando de Jürgen Castañeda, afina los últimos detalles de su preparación en los Emiratos Árabes Unidos, nación con repentinas alertas de seguridad que involucran a Irán y el grupo guerrillero de hutíes; restos de proyectiles y caída en las operaciones aéreas, los problemas más recurrentes.

Pero el combinado nacional goza de custodia y constante comunicación con las autoridades consulares de los EAU.

Los entrenamientos con los 21 futbolistas convocados se han realizado en las instalaciones del Hamriyah Sports and Cultural Club, en Sharjah. Mientras que los partidos de preparación (vs Australia y Costa de Marfil) se planificaron en Dubai.

El traslado de los mexicanos a la sede mundialista de Doha, en Qatar, será el 17 de noviembre, con la expectativa de no sufrir demoras o desvíos por el conflicto de Medio Oriente.

A reserva del hotel que recibirá a los futbolistas Sub-17 de México, la logística mundialista establece que las canchas del Aspire Zone albergará los partidos de la fase grupal.

La seguridad también es parte de la agenda de la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, expresó durante su visita a las instalaciones deportivas: "Todos están seguros en Doha".

Cabe destacar que la Selección de Estados Unidos se bajó de la Copa Mundial Sub-17, por cuestiones de seguridad; FIFA confirmó la decisión, al tiempo que dio la bienvenida a la Selección de República Dominicana para tomar su lugar.

México en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026

México vs. Rumania

21 de noviembre

Aspire Zone, Cancha 8

Doha, Qatar

18:30 hrs (Qatar) 9:30 hrs (México)

México vs. Camerún

24 de noviembre

Aspire Zone, Cancha 5

Doha, Qatar

16:30 hrs (Qatar) 7:30 hrs (México)

Venezuela vs México

27 de noviembre

Aspire Zone, Cancha 7

Doha, Qatar

19:00 hrs (Qatar) 10:00 hrs (México)