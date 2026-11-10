Duro golpe para los Dolphins: Malik Willis va a la lista de lesionados

Los Miami Dolphins recibieron un doble golpe de cara a la segunda mitad de la temporada de la NFL. La franquicia colocó al quarterback Malik Willis y al tackle defensivo Zach Sieler en la lista de lesionados, dos movimientos que complican todavía más el panorama de un equipo que tiene marca de 1-7.

¿Qué lesión tiene Malik Willis y cuánto tiempo estará fuera?

Willis fue enviado a la reserva de lesionados después de que una molestia en la ingle evolucionara a una lesión muscular en la zona abdominal (core muscle injury). El problema afectó su movilidad y terminó por comprometer su rendimiento durante las últimas semanas.

El quarterback tendrá que perderse al menos cuatro partidos antes de poder regresar a la actividad. Su ausencia representa un problema importante para Miami, que pierde a su titular en un momento complicado del calendario.

En ocho juegos de la temporada 2026, Willis acumuló 1,396 yardas por pase, seis touchdowns y seis intercepciones. También sumó 232 yardas terrestres y tres anotaciones por esa vía.

Kyle McCord apunta a tomar la titularidad

Ante la baja de Willis, Kyle McCord aparece como la principal alternativa para dirigir la ofensiva. El quarterback, seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025 por Filadelfia, todavía no ha disputado un partido de temporada regular en la NFL.

Los reportes apuntan a que podría ser titular ante los Indianapolis Colts, aunque Miami deberá confirmar quién estará al frente de la ofensiva.

Zach Sieler también queda fuera

Las malas noticias no terminaron con Willis. Los Dolphins también colocaron a Zach Sieler en la lista de lesionados, aunque el equipo no detalló públicamente en su comunicado la lesión que provocó el movimiento ni confirmó que su temporada haya terminado.

La baja del liniero defensivo representa otro contratiempo para una franquicia que necesita respuestas en ambos lados del balón. Con su quarterback titular fuera y una pieza importante de la defensa en la reserva de lesionados, Miami afronta un tramo decisivo con muy poco margen de error.