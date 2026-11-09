Focos rojos en Green Bay: Josh Jacobs sufre fractura en un dedo y está en duda ante los Vikings

Josh Jacobs sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la victoria de los Green Bay Packers por 45-27 sobre los New England Patriots. El corredor abandonó el encuentro en el primer cuarto y su disponibilidad para el próximo compromiso divisional ante los Minnesota Vikings está en duda.

La lesión ocurrió cuando Jacobs intentó quitarse de encima al safety Craig Woodson con un stiff-arm (brazo extendido para frenar al defensivo). Durante el movimiento, los dedos de su mano derecha quedaron atrapados en la máscara del casco del jugador de New England, provocándole la fractura.

El golpe fue tan fuerte que, de acuerdo con el propio corredor, alcanzó a notar que un hueso se había desplazado y tuvo que acomodarse el dedo en el terreno de juego.

Jacobs intentó encontrar una solución para regresar al partido. El personal médico de Green Bay probó distintas formas de proteger la zona, primero con vendajes y después con una férula o protección más rígida. Sin embargo, el dolor le impedía sujetar correctamente el balón y también complicaba la posibilidad de recibir pases.

El corredor terminó su participación con apenas cuatro acarreos para cinco yardas terrestres. Aunque permaneció en la banca durante el encuentro, no pudo volver al emparrillado.

Kaleb Johnson respondió ante la ausencia de Josh Jacobs

La salida de Jacobs obligó a Green Bay a modificar su plan de juego terrestre, pero Kaleb Johnson aprovechó la oportunidad para asumir un papel protagonista.

El corredor consiguió 68 yardas en 14 acarreos, mientras que Pierre Strong aportó otras 22 yardas en ocho intentos. Entre ambos ayudaron a mantener la producción terrestre de los Packers durante la contundente victoria sobre New England.

¿Josh Jacobs jugará contra los Minnesota Vikings?

El entrenador en jefe de Green Bay, Matt LaFleur, confirmó la fractura y dejó abierta la posibilidad de que Jacobs pueda jugar con algún tipo de protección especial.

“Esperamos encontrar alguna solución que le permita estar en el campo, pero estaba teniendo dificultades para sujetar el balón”, explicó el entrenador después del encuentro.

Los Packers evaluarán la evolución del corredor durante la semana antes de tomar una decisión sobre su disponibilidad para el partido de la Semana 10 contra los Minnesota Vikings, programado para el próximo domingo en Lambeau Field.

La prioridad será encontrar una protección que le permita controlar el balón sin agravar la lesión. Green Bay consiguió una victoria importante, pero ahora tendrá que esperar para saber si podrá recuperar a uno de sus principales corredores para un compromiso clave dentro de la División Norte de la Conferencia Nacional.