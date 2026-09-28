Los Giants quieren evitar un año desastroso en la NFL y van por J.J. McCarthy en cambio con Vikings

Con la firme intención de evitar que su temporada en la NFL se encamine al desastre tras la baja de Jaxson Dart, los New York Giants adquirieron este lunes al mariscal de campo J.J. McCarthy mediante un cambio con los Minnesota Vikings, entregando una selección de quinta ronda del Draft de 2027.

La gerencia neoyorquina urgía de un movimiento en la posición de quarterback después de que Dart sufriera la rotura de ligamentos en la rodilla, lesión que requirió cirugía reconstructiva mayor y lo dejará fuera por el resto del año.

El suplente de experiencia Jameis Winston tomó el relevo inmediato y comandó la victoria del domingo por 12-7 sobre los Tennessee Titans. No obstante, su rendimiento al frente de la ofensiva dejó severas dudas, al ser incapaz de guiar una sola serie hasta la zona de anotación y limitar la producción del equipo a cuatro goles de campo de Chris Boswell.

Tras el triunfo, el entrenador John Harbaugh comentó que contempla mantener a Winston como titular para la Semana 4 frente a los Arizona Cardinals, ya que McCarthy requerirá tiempo para aprender el sistema de juego.

La llegada del pasador de 23 años ofrece un alto potencial para la organización al haber sido una selección de primera ronda en el Draft de 2024. Para los Vikings, este traspaso pone fin de manera prematura a la etapa con el mariscal que esperaban se convirtiera en el pilar de su futuro, un movimiento facilitado por el brillante arranque invicto de 3-0 que ostenta Minnesota gracias al trabajo de Kyler Murray y al sólido relevo del veterano Carson Wentz.

Desprenderse tan pronto de McCarthy refleja la reestructuración interna en los controles de los Vikings, quienes en 2024 lo reclutaron en la décima posición global.

¿Cuándo puede debutar McCarthy con los NY Giants?

J.J. McCarthy apunta para debutar con los New York Giants en la Semana 5 de visita contra los Washington Commanders. Winston se mantendrá inicialmente como el QB para el partido ante Arizona. Así que el choque divisional de la Semana 5 ante la defensiva de Washington se perfila como el escenario ideal para el esperado debut del nuevo jugador de Nueva York.