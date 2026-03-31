NFL en México 2026: 49ers y Dolphins se perfilan para el regreso al Estadio Banorte

La NFL se prepara para un regreso al Estadio Banorte en el 2026 después de una larga ausencia por las remodelaciones al inmueble para la Copa del Mundo de la FIFA, y el equipo elegido son los San Francisco 49ers quienes están a la espera de conocer a su rival.

De acuerdo con reportes de Jennifer Lee Chan de NBC Sports Bay Area, el rival que cruzaría la frontera para medir fuerzas con los de Santa Clara serían los Miami Dolphins.

Este enfrentamiento no es obra del azar; responde a la rotación del "juego 17" de la temporada regular, donde los Dolphins están destinados a ser visitantes frente a la división NFC Oeste en 2026. Al ser San Francisco el único equipo de esa división con derechos de comercialización en México que no tiene otro compromiso internacional como local, todo parece apostar a ellos.

Además, el partido luce poco atractivo para la gente de San Francisco ante un equipo que, en los últimos años, no ha logrado sobresalir, por lo que trasladarlo a México aseguraría un éxito dado el amor del país con la NFL.

Este encuentro marcaría el regreso de la liga a México tras una ausencia del 2022. En aquel entonces San Francisco se impuso 38-10 a los Cardenales.

¿Cuándo será el partido de NFL 2026 en México?

Aunque la liga suele confirmar las fechas exactas hasta el mes de mayo del año en curso, las proyecciones internas apuntan a que el encuentro se disputaría el 22 de noviembre de 2026 o a inicios de diciembre.

Los Delfines de Miami y su historia en México

Para los Dolphins, jugar un partido de temporada regular en la Ciudad de México sería un hito histórico. Si bien la franquicia de Florida ha expandido su marca global con partidos en Londres, Alemania y España, el Estadio Banorte sigue siendo una asignatura pendiente en su historial de juegos oficiales fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, Miami ya tiene historial en México y en el estadio mundialista cuando jugaron un partido de pretemporada contra los Denver Broncos en 1997.