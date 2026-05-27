Faitelson revela el futuro de Julio "El Profe" Ibáñez para el Mundial 2026 

En Televisa esperan que la situación de su compañero Julio "El Profe" Ibáñez y su camarógrafo Danny García, pueda resolverse en la siguiente audiencia pactada para inicios de junio en Johannesburgo, Sudáfrica, esto dado que la empresa los tiene considerados para ser parte de la cobertura del Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ibáñez y García están en un proceso legal desde principios de marzo de 2026 debido a un incidente relacionado con el uso de un dron en un espacio aéreo restringido, una situación que llegó a considerarles para imputarles cargos de espionaje.

La situación comenzó cuando el equipo técnico intentaba realizar tomas aéreas durante la cobertura previa de la Selección de Sudáfrica, equipo contra el que México debutará en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.

Aunque inicialmente surgieron rumores sobre posibles faltas en sus visados o estatus migratorio, las investigaciones oficiales confirmaron que el arresto administrativo se debió exclusivamente a la operación del vehículo aéreo no tripulado en las inmediaciones del complejo deportivo, un área protegida por razones de seguridad nacional.

Este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo una audiencia formal en los tribunales sudafricanos para revisar el estatus legal de los comunicadores. Tras la intervención del equipo jurídico de la empresa TelevisaUnivision, el panorama legal ha mejorado considerablemente, logrando que los múltiples cargos iniciales se redujeran a una sola acusación por falta administrativa, lo cual podría quedar en una simple multa económica.

Una segunda audiencia programada para el 2 de junio podría definir si ambos pueden dejar el país. Se espera que el juez imponga una sanción económica para devolverles sus respectivos pasaportes y, con ello, regresar a México.

Declaraciones de David Faitelson sobre el caso

David Faitelson, compañero de Julio "El Profe" Ibáñez en Televisa, recurrió a sus redes sociales para expresar su apoyo y aclarar el motivo del silencio mediático que la empresa había mantenido durante estas semanas luego de haber usado los mismos medios para ejercer presión al gobierno.

A través de un posteo en su cuenta de X, el comunicador dijo que están esperando a ambos para integrarlos al equipo del Mundial.

"Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla…"