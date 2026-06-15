Club América ya espera a James Rodríguez; colombianos preparan recibimiento 

En los próximos días la actividad del Mundial 2026 en la Ciudad de México cambiará de aficiones. La Selección Mexicana saldrá a Guadalajara para encarar a Corea del Sur, pero vendrá Colombia y sus estrellas, quienes afinarán detalles en las instalaciones del Club América.

En la logística de Colombia, previo al choque ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, las sesiones de entrenamiento comenzarán este martes 16 de junio en casa de las Águilas del América, como en su momento lo hizo Sudáfrica rumbo a la inauguración del Mundial 2026.

Después de las 17:00 horas, las estrellas del momento de Colombia entrenarán bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Originalmente los entrenamientos se pactaron en las instalaciones de "El Nido Águila", en avenida del Imán, en el Pedregal.

El levantamiento de imágenes de la sesión mostrará a una de las figuras más mediáticas de la Selección, a James Rodríguez, quien tuvo un reciente y breve paso por el futbol mexicano con el Club León.

A James le acompañarán elementos que militan en la Liga MX como Willer Ditta (Cruz Azul) y Camilo Vargas (Atlas).

Otras de las estrellas y de las cuales se esperan declaraciones rumbo a su debut mundialista se encuentran Daniel Muñoz (Crystal Palace), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Déiver Machado (FC Nantes), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica) y Luis Diaz (Bayern Múnich) y Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Previo al ajuste de plan de juego que pretende el seleccionador de Colombia, el equipo cafetero ofrecerá una conferencia de prensa, pero en el estadio Ciudad de México poco antes de las 16:00 horas.

Por otro lado, la comunidad colombiana en CDMX alista un cálido recibimiento en un lujoso hotel de la zona de Santa Fe.

Respecto a la agenda de Uzbekistán, los dirigidos por Fabio Cannavaro ofrecerán una rueda de prensa a partir de las 18:45 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Las selecciones de Colombia y Uzbekistán se medirán este 17 de junio, en punto de las 20:00 horas, en el renovado estadio Ciudad de México.