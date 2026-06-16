Mundial 2026: Horarios y dónde ver partidos del miércoles 17 de junio

La Selección de Portugal encabezada por Cristiano Ronaldo tendrá su añorado debut en el Mundial 2026 este miércoles, mientras que el Estadio Ciudad de México vivirá su segundo encuentro en el torneo, aunque no con la selección mexicana. Portugal se enfrentará a una de las historias de éxito con la ampliación del Mundial a 48 países, mientras que Colombia y Uzbekistán realizarán su debut en el Estadio Ciudad de México

Portugal vs. República Democrática del Congo

Portugal llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más esperadas por el peso de su historia reciente y con un Cristiano Ronaldo que espera pisar la cancha para convertirse en el segundo jugador en saltar a un partido y disputar seis mundiales. Para la República Democrática del Congo este torneo representa un regreso histórico tras varias décadas de ausencia.

Horario: 11:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: No habrá transmisión por televisión abierta

No habrá transmisión por televisión abierta Otras opciones de transmisión: Por la plataforma de ViX con el paquete mundialista. Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra llega con la misión de convertir su constancia en los últimos años en un título, respaldada por una plantilla repleta de figuras de la Premier League. Enfrente tendrán a una Croacia que es un rival conocido y sumamente complicado, subcampeona en 2018 y semifinalista en 2022.

Horario: 14:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Canal 5, Azteca 7 y TUDN Otras opciones de transmisión: Por la plataforma de ViX.

Ghana vs. Panamá

Los "Black Stars" de Ghana tienen generación renovada que quiere lograr un éxito inmediato. Su rival en Toronto será Panamá, escuadra de Concacaf que vivirá su segunda participación mundialista.

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Sin transmisión en televisión.

Sin transmisión en televisión. Otras opciones de transmisión: Por la plataforma de ViX. Uzbekistán vs. Colombia

Uzbekistán vs. Colombia

La histórica primera participación de Uzbekistán en un Mundial arranca este miércoles en el Estadio Ciudad de México enfrentando a una Colombia que quiere unirse a Argentina y terminar con los complicados resultados de los equipos de la Conmebol hasta ahora en el certamen.