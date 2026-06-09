Iglesia envía bendición a la selección; que su desempeño en el Mundial alegre al país

La iglesia católica en México envió la bendición a la selección mexicana de fútbol para que su participación en la Copa Mundial 2026 contagie al país entero de alegría, esperanza y reconciliación.

La súplica invocó a la Virgen de Guadalupe a fin de que jugadores, cuerpo técnico, afición así como todas las selecciones participantes den su mejor esfuerzo y "más allá de los resultados" el trabajo en el terreno de juego inspire a las personas, sobre todo a niños y jóvenes a seguir su ejemplo.

El mensaje católico para los deportistas subrayó que el fútbol es un camino para la paz y el mundial "es una oportunidad extraordinaria" para México y el mundo de reafirmar que el trabajo en conjunto y superar las diferencias, siempre arrojarán marcadores victoriosos para las sociedades.

El deporte posee una profunda dimensión humana y educativa. Cuando se vive con autenticidad, nos enseña que nadie alcanza grandes metas por sí solo; además, nos forma en la disciplina, el esfuerzo, la capacidad de levantarnos después de una derrota y el valor de trabajar juntos. El Papa León XIV nos dice que el deporte puede convertirse en una escuela de fraternidad, en espacio de encuentro y camino de paz. Por ello, ustedes tienen en sus manos una oportunidad extraordinaria, en un tiempo en el que nuestro país y el mundo necesitan reconciliación, unidad y esperanza. Esa es una victoria que trasciende cualquier marcador y permanece en el corazón de los pueblos", enfatizó el mensaje difundido la mañana de este martes.

Para los equipos participantes en la copa mundialista la plegaria deseó que "cada encuentro sea una oportunidad para fortalecer el respeto mutuo, la amistad entre los pueblos y el reconocimiento de que somos una sola familia humana, llamada a caminar en fraternidad" debido a que el planeta necesita más espacios de encuentro y menos motivos de división".

"Ojalá que este Mundial sea una ocasión para recordar que la competencia no tiene por qué generar enemistad, sino que puede ayudarnos a valorar lo mejor de cada uno de nosotros", puntualizó la oración.

En el caso de los apasionados por el fútbol, la iglesia católica los invitó a disfrutar la fiesta deportiva "sin perder de vista" lo que da sentido a la vida.

Es decir, que la pasión y emoción que genera un partido de fútbol no les lleve a descuidar lo que da sentido a la vida: la familia, las responsabilidades cotidianas.

"Hay acontecimientos que nos emocionan durante unas semanas, pero el amor de nuestros seres queridos, el servicio que prestamos a los demás siempre deben permanecer".

De esta manera el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México oró por todos los involucrados en el mundial 2026 y de paso confesó que él también "seguirá con entusiasmo" las competencias deportivas.