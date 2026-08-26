Suben a 160 los muertos tras avalancha entre Nepal; más de 400 turistas desaparecidos | VIDEOS

Un enorme muro de barro y rocas se derrumbó en un río situado en la frontera del Himalaya entre Nepal y el Tíbet chino el miércoles, lo que provocó unas inundaciones catastróficas en el lado nepalí que se cobraron la vida de al menos 157 personas y dejaron a cientos de turistas desaparecidos.

En una catástrofe que aún no ha llegado a su fin, unos videos verificados mostraban a decenas de personas arrastradas por las aguas en la frontera, y las autoridades de ambos lados temían un número de víctimas mucho mayor y una destrucción masiva.

En Nepal, el agua arrasó casas, carreteras y proyectos hidroeléctricos, mientras que las autoridades del Tíbet manifestaron su temor a que haya "numerosas víctimas", con varias personas desaparecidas en el condado de Gyirong después de que un deslizamiento de tierra afectara a un paso fronterizo terrestre.

Fue una enorme avalancha de lodo que venía directamente hacia nosotros. A medida que se acercaba, no dejaba de subir más y más. Cuando vi que entraba en nuestra casa, intenté agarrar a mi mujer de la mano y llevarla a la terraza. Pero el lodo se la llevó", relató Keshav Prasad Baral, un superviviente de 68 años que estaba siendo atendido en un pequeño hospital.

"Cuatro o cinco horas más tarde, un helicóptero vino a rescatarme. Mi mujer sigue en algún lugar bajo el lodo. La hemos perdido".

Otro superviviente describió cómo se salvó aferrándose a un árbol de mango mientras veía desaparecer la casa en la que había estado trabajando.

Derrumbe por un terremoto

Los informes iniciales apuntaban a que un terremoto en la zona podría haber provocado el derrumbe de la parte inferior de un glaciar, que desencadenó las inundaciones.

Al caer la noche, las autoridades continuaban con la sombría tarea de recuperar e intentar identificar los cadáveres.

Hasta el momento se habían recuperado unos 157 cadáveres, informó la policía nepalí a última hora del miércoles.

Funcionarios del Ministerio de Turismo de Nepal dijeron a medios de comunicación que hay más de 400 turistas desaparecidos, de los cuales unos 340 son extranjeros.

Sunil Sharma, portavoz de la Oficina de Turismo de Nepal, dijo al Toronto Star que 133 de los turistas eran de la India y se encontraban realizando una peregrinación.

Otros 47 turistas desaparecidos eran de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Gran Bretaña y 24 de Canadá.

La región se encuentra en una ruta muy frecuentada hacia el Kailash-Manasarovar, en el Tíbet, un lugar que visitan cada año cientos de peregrinos hindúes procedentes de la India y de otros lugares, especialmente en esta época del año.

La cadena estatal china informó de que tres personas habían fallecido y 265 estaban desaparecidas en Gyirong. Indicó que aún se estaba verificando el número de víctimas y que las labores de rescate continuaban.

Las imágenes de seguridad captadas en el lado chino de la frontera entre Nepal y el Tíbet mostraban a numerosas personas huyendo antes de que un torrente de rocas, barro y agua destruyera edificios y vehículos y se cobrara numerosas vidas.

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias indicó que hubo un terremoto de magnitud 4.4 aproximadamente siete minutos antes de la hora que figura en la marca de tiempo de las imágenes de seguridad.

En las zonas afectadas, casas, árboles y vehículos quedaron sumergidos o sepultados por los deslizamientos de tierra. Los helicópteros sobrevolaron la zona durante todo el día para evacuar a los supervivientes.

Entre los turistas extranjeros desaparecidos había 47 personas de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Gran Bretaña y 24 de Canadá. REUTERS

Un estudio inicial de las imágenes satelitales de Planet Labs indicó que un deslizamiento de hielo y rocas provocó una crecida cargada de escombros en el río Lhende, a unos 20 kilómetros al noreste del paso fronterizo de Rasuwagadhi entre Nepal y China, informó en X la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

Las imágenes de televisión mostraban casas derrumbadas, automóviles a la deriva y un puente metálico arrastrado por la corriente, mientras que varios testigos contaron a Reuters que las aguas habían arrasado pueblos enteros.

"Hay devastación por dondequiera que miremos", dijo a Reuters Tula Bahadur BK, un trabajador sanitario de Rasuwa. "Los asentamientos situados junto al río han sido completamente arrasados. Cinco de mis propios familiares están desaparecidos".