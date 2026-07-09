La Liga MX presenta el nuevo balón oficial para la temporada 2026-2027

La Liga MX presentó de manera oficial el balón con el que se disputará la temporada 2026-2027. Se trata del Aereus 40 Pro III, fabricado por la marca mexicana Voit, que mantiene una relación de cuatro décadas como proveedor oficial de balones del futbol mexicano.

El nuevo modelo fue diseñado como un homenaje a los 40 años de colaboración entre la Liga MX y la empresa deportiva. Mantiene una base en color blanco, complementada con detalles en negro, azul y amarillo, elementos que buscan representar la historia compartida entre ambas instituciones.

Además del diseño conmemorativo, el balón incorpora características técnicas enfocadas en mejorar su desempeño durante los partidos de la próxima campaña.

El Aereus 40 Pro III rodará en las canchas del futbol mexicano. Daniel Arriaga/Liga MX

El Aereus 40 Pro III celebra 40 años de colaboración

De acuerdo con la presentación realizada por la Liga MX, el Aereus 40 Pro III está construido con paneles termosellados sin costuras, una tecnología que busca ofrecer un mejor comportamiento del balón durante el juego.

Entre sus características destacan elementos orientados a mejorar el agarre y el control, además de favorecer la estabilidad durante el vuelo y reducir los movimientos irregulares de la pelota.

El balón también cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, que acredita que superó las pruebas establecidas para ser utilizado en competencias oficiales.

Durante la presentación, Francisco Iturralde, director general de Operaciones, Competencias y Desarrollo de la Liga MX, destacó la importancia que ha tenido la relación entre la liga y la marca deportiva lo largo de los últimos 40 años.

40 años de historia, cuatro décadas de rodar juntos en las canchas, de gritar goles, impulsar encuentros y ser testigos del camino recorrido sobre el crecimiento de la Liga BBVA MX. Sabemos que el gran protagonista de nuestro deporte es el gol y, durante la temporada 25-26 se registró un promedio de 2.9 goles por partido, con 458 anotaciones en el Clausura 2026.

También habrá nuevos uniformes para árbitros y el All-Star Game

Además del nuevo balón oficial, la liga presentó los uniformes que utilizarán los árbitros del futbol mexicano durante la temporada 2026-2027.

La indumentaria de juego estará disponible en cinco colores diferentes para la playera, todas con detalles en gris y blanco, mientras que el short será color gris. Para los traslados, los silbantes vestirán una playera tipo polo en color blanco con detalles grises y un pants gris con vivos en blanco.

La marca mexicana también será la encargada de diseñar y fabricar el uniforme que utilizará la selección de la Liga MX en el All-Star Game frente a la Major League Soccer (MLS).