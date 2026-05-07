Investigan al Southampton por presunto espionaje al Middlesbrough

La English Football League (EFL) activó una investigación oficial tras las denuncias de que un miembro del personal del Southampton fue sorprendido filmando una sesión de entrenamiento a puerta cerrada del Middlesbrough, justo antes del partido de ida de las semifinales del playoff de la Championship.

"La EFL ha enviado un comunicado al Southampton solicitando sus observaciones tras una queja formal del Middlesbrough FC relacionada con una presunta filmación no autorizada antes del encuentro de este sábado", confirmó un portavoz de la liga al diario The Southern Daily Echo.

Y sí, hay tensión en la lucha por el ascenso a la Premier League. Pero este incidente ha generado un clima de hostilidad en la previa de uno de los duelos más decisivos del futbol inglés. Según los reportes, el personal de seguridad del Middlesbrough detectó a un individuo grabando los ensayos tácticos del equipo. La directiva del Boro actuó de inmediato, alegando que este tipo de acciones vulneran la integridad de la competencia y las normas del fair play.

El caso ha traído a la memoria el polémico Spygate de 2019, cuando el Leeds United recibió una multa de 200,000 libras por espiar al Derby County. Ahora, el organismo rector busca determinar si hubo una orden directa desde la estructura deportiva de los Saints o si se trató de una iniciativa individual.

La afición del Middlesbrough, lista para la batalla. X: @Boro

Como sea, el impacto será en los playoffs de la Championship. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, la EFL no tiene previsto posponer el encuentro. Los aficionados están pendientes de una posible sanción económica o disciplinaria que podría recaer sobre el club del sur de Inglaterra.

Así, todo está listo para la semifinal de ida de los playoffs de la EFL. El Southampton vs. Middlesbrough será una gran batalla por el último boleto a la Premier League.

Mientras la investigación sigue su curso, ambos equipos deberán concentrarse en lo estrictamente deportivo para asegurar su ventaja en esta eliminatoria de alta tensión.