VIDEO: Caos en Colombia provoca cancelación de partido de Copa Libertadores

La Copa Libertadores vivió una de sus noches más caóticas del año en Medellín, Colombia, luego de que el encuentro entre Independiente Medellín y Flamengo fuera suspendido en el estadio Atanasio Girardot, después de una serie de disturbios provocados por aficionados locales en medio del fuerte descontento por el momento deportivo del club colombiano.

El partido, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A, apenas había comenzado cuando la situación se salió de control en una de las tribunas populares del llamado Gigante de la Montaña. Desde los primeros minutos comenzaron las protestas de los aficionados, quienes explotaron contra la dirigencia tras la reciente eliminación del equipo en el torneo local colombiano.

La tensión aumentó rápidamente cuando desde las gradas comenzaron a lanzar fuegos artificiales, provocando una enorme nube de humo dentro del inmueble. Minutos después se registró un incendio en el centro de la tribuna, mientras distintas mantas y banderas aparecieron con mensajes dirigidos contra los jugadores, la dirigencia del club, la Dimayor, la Conmebol e incluso la FIFA.

El ambiente se volvió todavía más complicado cuando algunos aficionados intentaron ingresar al terreno de juego como forma de protesta. La seguridad del estadio tuvo que intervenir de inmediato, mientras jugadores, árbitros y elementos de seguridad permanecían atentos a la situación en medio de un escenario completamente fuera de control.

Tras varios minutos de incertidumbre, los altavoces del estadio solicitaron a los asistentes abandonar el inmueble por motivos de seguridad. Aunque inicialmente existía la posibilidad de reanudar el encuentro, la situación nunca logró estabilizarse y, después de más de una hora de suspensión, las autoridades determinaron cancelar definitivamente el partido.

El enojo de los aficionados explotó días después de la derrota 2-1 ante Águilas Doradas, resultado que dejó a Independiente Medellín fuera de los Playoffs del Torneo Apertura de la Liga Dimayor. La eliminación desató una fuerte crisis interna que ya había generado tensión alrededor del club y de su directiva.

Uno de los episodios que más molestó a la afición fue la reacción de Raúl Giraldo, máximo accionista del equipo, quien realizó gestos obscenos tras la derrota del fin de semana. Aunque posteriormente ofreció disculpas públicas y anunció que dejaría la representación legal del club, los seguidores exigieron la salida completa de la cúpula dirigencial.

Ahora, además del golpe deportivo y el caos vivido en el estadio de Medellín, Colombia, Independiente Medellín podría enfrentar duras sanciones por parte de la Conmebol, mientras el Grupo A de la Copa Libertadores queda envuelto en incertidumbre tras la suspensión del compromiso frente al conjunto brasileño.