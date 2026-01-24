NBA aplaza juego Timberwolves vs.Warriors tras tiroteo fatal y protestas en Minneapolis

La NBA anunció el aplazamiento del partido entre los Timberwolves y los Warriors, programado originalmente para la noche del sábado en el Target Center, tras un tiroteo fatal ocurrido en Minneapolis y el incremento de protestas en distintos puntos de la ciudad.

La liga informó que la decisión se tomó para priorizar la seguridad de la comunidad, de los aficionados y de los integrantes de ambos equipos. El encuentro fue pospuesto aproximadamente tres horas antes del salto inicial, luego de que las autoridades confirmaran un operativo de seguridad ampliado tras los hechos registrados por la mañana a pocos kilómetros del recinto.

De acuerdo con la policía local, agentes federales dispararon y mataron a un hombre de 37 años durante un operativo en Minneapolis. El jefe de policía, Brian O’Hara, señaló que la información sobre las circunstancias del tiroteo era limitada al momento del anuncio. La víctima fue identificada por sus padres como Alex Pretti, enfermero de una unidad de cuidados intensivos.

El incidente ocurrió un día después de que miles de manifestantes marcharan por las calles de Minneapolis y se concentraran en el Target Center para protestar contra el endurecimiento de las medidas migratorias en las Ciudades Gemelas. Las movilizaciones se sumaron a un clima de tensión sostenido desde el 7 de enero, cuando Renee Good, también de 37 años, murió tras recibir disparos efectuados por un agente de inmigración durante otro operativo federal.

Reprogramación y contexto de seguridad

Los Warriors habían llegado a Minnesota el viernes y tenían programados dos partidos consecutivos ante los Timberwolves, con descanso previsto para el domingo. Sin embargo, miembros de la organización de Minnesota recomendaron a la NBA no disputar el encuentro del sábado para permitir que jugadores, personal y autoridades procesaran los acontecimientos y evaluaran medidas adicionales de seguridad ante la posibilidad de nuevas protestas.

Fuentes del equipo señalaron que la recomendación fue bien recibida por los directivos de la liga, quienes acordaron reprogramar el partido para el domingo a las 4:30 p. m. tiempo local, manteniendo como sede el Target Center.

Kerr se manifestó hace unos días

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se pronunció en contra de la actuación del gobierno federal de Estados Unidos tras la muerte de Renee Nicole Good y apoyó en su momento el minuto de silencio que guardaron los jugadores de los Timberwolves.

Ante el aumento de las manifestaciones, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, activó a la Guardia Nacional para apoyar a la policía local en tareas de seguridad y control del orden público. Las autoridades confirmaron que el despliegue continuará mientras persistan las protestas en la zona metropolitana.

La NBA no detalló cambios adicionales en el calendario de ambos equipos, aunque indicó que continuará monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales para garantizar el desarrollo seguro de los partidos restantes en Minneapolis.