'Checo' Pérez calificó último para el Gran Premio de China; Antonelli hace historia

Nuevamente, Sergio “Checo” Pérez arrancará al fondo de la parrilla en Shanghái, ahora para el Gran Premio de China 2026 de Fórmula 1, mientras Kimi Antonelli rescató la 'pole position' para Mercedes.

El mexicano, quien fue el único de los pilotos de Cadillac en completar la carrera Sprint de este sábado, hizo dos salidas a pista durante la calificación de este sábado, en las que sufrió con el subviraje y el viento cruzado en las curvas rápidas.

Al término de la Q1, Sergio Pérez acabó a 3.7 segundos de Charles Leclerc, quien encabezó el segmento. Además, su 1m36.906s fue casi un segundo y medio más lento que su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas, quien saldrá en el lugar 20, luego de que le reemplazaran dos componentes de su unidad de potencia que le ayudaron a superar al Aston Martin de Lance Stroll por casi medio segundo.

Entre lo positivo para Pérez es que, aún con el desprendimiento de piezas en su MAC-26 en la carrera corta, logró completar kilómetros durante el día, luego de estar limitado en la práctica y el Sprint Shootout por un problema en la bomba de combustible.

Primera 'pole position' para Antonelli en carreras dominicales Rudy Carezzevoli/Pirelli Motorsport

Antonelli salva el día para Mercedes

A pesar de que Leclerc encabezó la Q1, Mercedes demostró su superioridad a partir de la Q2, luego de que Kimi Antonelli encabezara el segmento por 0.043s sobre el monegasco de Ferrari y por 80 milésimas a su coequipero Russell.

Pero al arrancar la Q3, el británico se detuvo en pista tan pronto como salió de los pits, minutos después de que le cambiaran el alerón delantero. Russell reportó una falla en los cambios de velocidad, por lo que se metió a la zona de abastecimiento.

En paralelo, Antonelli registró 1m32.322s. en su primer giro lanzado, superando por dos décimas a Oscar Piastri y por casi 0.3s a Lando Norris.

El italiano fue el primero en abrir pista para la ronda final de intentos de calificación, mejorando a 1m32.064s. Russell pudo salir a tiempo, pero acabó a 222 milésimas de su coequipero, quien con 19 años, seis meses y 17 días, se ha convertido en el piloto más joven en obtener una ‘pole’ en una carrera dominical de Fórmula 1.

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Leclerc serán tercero y cuarto en la parrilla, por delante de los McLaren de Piastri y Norris. Los diez primeros sitios fueron completados por Pierre Gasly, Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Hadjar, en el segundo Red Bull, sobrevivió al corte de la Q2, en la cual se mantuvo en décimo sitio durante los dos minutos finales, acabando 0.002s delante de Nico Hulkenberg y con ventaja de cinco milésimas sobre Franco Colapinto, quien igualó su mejor resultado de calificación desde que llegó a Alpine.

Completaron el orden Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto; el brasileño de Audi trompeó en el final del segmento, golpeando levemente la barrera TECPRO de la última curva.

Junto con “Checo” Pérez, Bottas y Stroll, los otros eliminados en la Q1 fueron Alex Albon, Carlos Sainz y Fernando Alonso, ocupantes de los lugares 16 a 19.

¿A qué hora comenzará el Gran Premio de China 2026 con “Checo” Pérez?

El Gran Premio de China comenzará este domingo a la 1 AM (Tiempo del Centro de México), con transmisión en Sky Sports y F1 TV.