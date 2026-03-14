'Checo' Pérez y sus problemas durante la calificación en China

Los problemas estuvieron a la orden del día para Sergio “Checo” Pérez a lo largo de este sábado en China, donde arrancará en último lugar para el Gran Premio de Fórmula 1.

El mexicano se recuperó de un problema con la bomba de combustible del Cadillac MAC-26 que limitó su actividad durante el viernes en Shanghái, aunque las fallas en la confiabilidad persistieron en la calificación.

Si bien terminó a 3.7 segundos del más veloz de la Q1, el acabar con un déficit de un segundo y medio en comparación con su coequipero Valtteri Bottas, quien superó a Lance Stroll para ser vigésimo en el resultado, fue el reflejo de los contratiempos, mismos que persistieron a lo largo de la tarde.

Desafortunadamente, la calificación se vio comprometida, iniciamos tarde, perdimos una salida y luego tuve un problema con el despliegue (de energía) que nos costó mucho tiempo, así que fue una lástima”, declaró tras su participación.

Pienso que tenía mucho más potencial, espero que mañana podamos tener una buena carrera con los Aston Martin y luchar por ellos”.

A esto se sumó un enfoque agresivo que Cadillac ha tomado sobre la configuración del monoplaza de ‘Checo’ Pérez, en una pista caracterizada por el alto nivel de estrés que reciben los neumáticos y la exigencia de los frenos.

“Creo que estamos forzando bastante la puesta a punto, sobre todo de cara a la carrera, para intentar proteger la rueda delantera izquierda, que ha sido muy problemática para nuestro auto”, explicó.

Pérez recuperó parte del tiempo perdido en pista Cadillac Formula 1 Team

'Checo' bromea sobre la pérdida de piezas durante la Sprint

Adicionalmente, el sábado se caracterizó por una carrera Sprint en la que Sergio Pérez perdió parte del cubremotor y el pontón derecho de su monoplaza, ante lo cual reaccionó, a modo de broma, que era una forma para “reducir la resistencia aerodinámica”.

Tras la sesión, el mexicano dijo desconocer la causa de estos problemas, que también incluyeron el desprendimiento de los espejos retrovisores en su auto y en el de Bottas en Australia, aunque afirma que es parte del proceso de una escuadra naciente como la de Cadillac.