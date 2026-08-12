Nahuel Guzmán tuvo furiosa reacción tras su expulsión en Leagues Cup

Nahuel Guzmán se fue muy molesto de la cancha del Estadio Universitario tras la expulsión que sufrió en los minutos finales del partido por empujar al árbitro en el círculo central, en el duelo ante Vancouver Whitecaps en el cierre de la primera fase de la Leagues Cup.

El portero fue al círculo central para cobrar un tiro libre, pero empujó al árbitro para tener un espacio, por lo que el colegiado terminó con sacarle la tarjeta roja en tiempo añadido.

Nahuel Guzmán fue expulsado tras empujar al árbitro central cuando intentaba cobrar un tiro libre Mexsport

En el túnel que da a los vestidores, Nahuel Guzmán pateó un objeto para después aventar un bote y una silla.

REACCIONES TRAS LA EXPULSIÓN DE NAHUEL GUZMÁN

Carlos Felipe Rodríguez, portero suplente de Tigres, elogió a su compañero y resaltó que es el más grande del futbol mexicano.

“Es complicado porque es el más grande, me parece, no sólo de Tigres sino de México. Es un tipo ganador. Obviamente por la situación del equipo, se entiende que él ha construido gran parte de este legado”, dijo tras finalizar el partido.

Por su parte, Hernán Elizondo, técnico interino de Tigres, afirmó que, tras el partido, no habló inmediatamente con Nahuel Guzmán y Diego Lainez, y sólo estrechó la mano a sus jugadores por el esfuerzo que hicieron.

“Prefiero no opinar de las decisiones arbitrales. Con los muchachos hablaré que fue lo que pasó, la intención será reflexionar un poquito y mantenerles el apoyo como siempre”, señaló.

A su vez, el exárbitro Fernando “El Cantante” Guerrero, consideró como “increíble” lo que pasó.

“Nahuel Guzmán de Tigres perdió la cabeza y empujó al árbitro salvadoreño Iván Bartón y fue expulsado de la Leagues Cup. ¿Cuántos partidos de suspensión le esperan por esta falta de respeto? Recordar que en Concacaf tiene una suspensión de siete partidos actualmente”, señaló en “X”.

El también el exárbitro Francisco Chacón opinó sobre el tema y señaló que lo que hizo Nahuel Guzmán es imperdonable.

“Nunca pudo con la frustración ante la derrota, es expulsado nuevamente por una grave falta de respeto a la autoridad, una ‘Nahuelada’ más, bien expulsado por el mundialista Iván Bartón”, indicó en redes sociales.

Tigres no pudo aprovechar la localía y ahora se tambalean sus posibilidades de seguir en la Leagues Cups. Contra Vancouver Whitecaps no pudieron defender la ventaja y terminaron empatando 1-1 en tiempo regular, aunque en penales sumó el punto extra al llevarse la victoria.