Aryna Sabalenka amenaza con boicot en el tenis

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, lanzó una amenaza que sacude al tenis. La bielorrusa está dispuesta a recurrir al boicot, si es que es la única opción para defender sus derechos, en el que exigen una mejor paga.

“Nosotros ponemos el espectáculo. Sin nosotros no habría torneos, sin nosotros no habría entretenimiento, creo que merecemos que nos paguen mejor. En algún momento habrá que recurrir al boicot si es la única solución para defender nuestros derechos”, indicó la tenista durante el torneo WTA 1000 de Rusia.

Aryna Sabalenka señaló que, en algún momento, habrá que recurrir al boicot Reuters

Aryna Sabalenka denunció que algunas de las condiciones de los Grand Slam “son realmente injustas” para los jugadores.

En 2025, diferentes tenistas firmaron una carta que fue dirigida a los organizadores de los Grand Slam, en el que exigieron una mejor distribución de los ingresos, reclamando un aumento del 22 por ciento de la parte destinada a los jugadores.

Aryna Sabalenka espera que las negociaciones lleguen a buen camino Reuters

Este lunes, los tenistas volvieron a emitir un comunicado en el que manifestaron que recibirían unos premios que seguirían siendo inferiores al 15 por ciento de los ingresos del torneo.

Roland Garros anunció que aumentará un 9.5 por ciento sus premios, a 61.7 millones de euros.

“De verdad espero que, con todas las negociaciones que estamos llevando a cabo, lleguemos en algún momento a la decisión correcta, a una conclusión con la que todos estén contentos”, agregó Aryna Sabalenka.