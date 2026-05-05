El Olympique de Marsella castigaría a sus futbolistas por los malos resultados

Las cosas no van bien para el Olympique de Marsella. El pasado sábado hilaron una tercera derrota y, al parecer, ya se analizan tomar medidas para mejorar esta situación. En el interior del equipo se maneja castigar a los futbolistas por los malos resultados.

Según el periodista Daniel Riolo, los futbolistas quedarían encerrados en el centro de entrenamiento hasta la próxima jornada. El dueño del club estaría “muy, muy enfadado” y no soporta lo que muestran los jugadores, que lo tacha de “vergonzoso”.

El Olympique de Marsella marcha séptimo general, por lo que está fuera de disputar competiciones europeas Reuters

La medida no estaría respaldada por todos. El técnico Habib Beye está en contra, aunque sabe que el equipo ya no responde.

En los últimos cinco partidos, el Olympique de Marsella sólo suma una victoria, por tres derrotas y un empate. El pasado sábado, el Nantes los goleó 3-0, para dejar al Olympique en la séptima posición de la Ligue 1, con 53 puntos; ese lugar en la tabla general los lleva a no disputar competencias europeas.

Al Olympique de Marsella le quedan dos partidos para que finalice el torneo Reuters

Un factor “positivo” es que tiene a Mason Greenwood en la lucha por la tabla de goleo. El futbolista suma 15 tanto y solo está por debajo de Joaquin Panichelli con 16 y Esteban Lepaul con 19.

El próximo domingo, el Olympique de Marsella visitará al Le Havre en duelo de la jornada 33 de la Ligue 1, penúltima fecha del torneo.