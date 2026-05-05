Faitelson sobre la resolución en el América vs Pumas: "¿Alineación indebida? No me jodan"

La resolución de la Comisión Disciplinaria que exoneró al Club América de una posible eliminación administrativa ha generado opiniones dividas y, una de las que más ha sido cuestionada es la de David Faitelson, quien utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre la decisión que mantiene al cuadro de Coapa con vida ante Pumas.

Faitelson calificó de inapropiada la intención del conjunto universitario de avanzar a la siguiente fase mediante una queja reglamentaria: “Al final, me parecía ridículo que Pumas intentara pasar a semifinales con una decisión de mesa. Hubo un error, sí, hubo confusión, también, pero… ¿Alineación indebida? No me jodan…”

Además, el analista aprovechó la controversia para cuestionar a quienes aseguran que el equipo de Coapa mantiene un control absoluto sobre las decisiones de la Liga MX.

“Si el América y Televisa sigue teniendo el mismo poder que muchos aseguran en el futbol mexicano… ¿Por qué Juan Carlos Rodríguez no sigue en su posición como presidente comisionado? El futbol mexicano ha tenido cierta evolución. No es perfecto ni completamente democrático y transparente, pero hoy hay más “jugadores” en la mesa…”

La gente ha cuestionado al analista de TUDN recordándole que en el pasado hubiera exigido se cumpliera el reglamento al 100 por ciento.

Arturo Brizio tacha de "desaseado" el proceso de la Comisión Disciplinaria

A diferencia de Faitelson, el exárbitro y analista de FOX, Arturo Brizio Carter, lanzó una crítica calificando el manejo del caso como una falta de rigor reglamentario. Brizio señaló que la postura de la Comisión fue una forma de evadir la responsabilidad directa al delegar el peso del error a los jueces de campo: “se deja a la comisión de arbitraje, ahora sí que júzguenlo y funjan como Poncio Pilatos, lávense las manos o crucifiquen a Santander”.

El experto arbitral insistió en que el desorden administrativo ocurrido al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres salió por una conmoción cerebral, fue mal juzgado por la Disciplinaria. Según su visión técnica, “el procedimiento es desaseado y los hechos ahí están”, argumentando que “hubo un cambio que se culminó y hubo un jugador que estando sustituido siguió en el campo de juego”.

Para Brizio, el hecho de que Miguel 'Shocker' Vázquez permaneciera en el terreno tras haber sido relevado inicialmente por Thiago Espinosa constituye la falta más grave posible: “en este caso, sí, se incurrió en esa circunstancia de la alineación indebida, que es que un jugador sustituido no puede seguir jugando ni puede regresar al campo… Por supuesto que es una alineación indebida en mi opinión”.