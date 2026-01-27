Música y rendimiento deportivo: la ciencia detrás de Alex Honnold, que escaló un rascacielos

Para el neurólogo Oliver Sacks, escuchar música es una de las experiencias humanas más completas y transformadoras para el cerebro. Los ritmos de nuestra preferencia activan en su totalidad el órgano principal del sistema nervioso. Sacks consideraba a la música una herramienta terapéutica fundamental.

En ese sentido, se destacó que el escalador Alex Honnold iba escuchando música, el 25 de enero, al subir el Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, sin cuerdas ni arneses.

Era principalmente Tool. Es una lista de reproducción aleatoria que hice y que compartí con producción. La hice hace meses. He estado entrenando mucho con ella. Básicamente, música rock que me ha gustado toda la vida. Parte del atractivo de la música es que me ayuda a mantener el ritmo. Cada caja de bambú me llevaba entre cinco y seis minutos y medio. Simplemente sé cuánto duran las canciones. Así que te da una idea de si vas rápido o lento”.

La herramienta sonora

Tool es una banda de Los Ángeles cuyo estilo principal se define como metal progresivo. Su música es conocida por ser técnica y atmosférica, con estructuras complejas sin que se encasille en un estilo único. En marzo del año pasado, Tool se presentó en la Explanada del Estadio Azteca.

Neurólogos estudiaron el cerebro de Alex Honnold. Para hacerlo, colocaron un resonador magnético para medir los niveles de miedo del cerebro del hombre que escaló uno de los edificios más altos del mundo.

Alex Honnold se expuso a una serie de estudios para conocer su cerebro. AFP

Los resultados arrojaron que su amígdala (la estructura cerebral que procesa las emociones) presenta una activación ligeramente inferior a la de la mayoría de las personas cuando está frente a estímulos aterradores. Uno de los ejemplos es el vértigo que genera a la mayoría de la gente cuando escala en altura. Ante esa situación, Honnold permaneció tranquilo.

Audífonos para practicar deporte

La hazaña de Honnold coincide con el hecho de que el uso de audífonos deportivos gana cada día un rol cada vez más relevante como herramienta para mejorar la experiencia de ejercicio, aislarse del ruido exterior y mantener la concentración.

Diversas investigaciones han demostrado que la música adecuada puede tener un impacto significativo en el rendimiento deportivo. Un estudio publicado en Según Frontiers in Psychology, escuchar música durante la actividad física mejora el estado de ánimo, reduce la percepción del esfuerzo y aumenta la resistencia.

Este efecto psicológico ha llevado a que cada vez más personas integren el sonido como parte de sus entrenamientos: desde playlists diseñadas para distintos niveles de intensidad, hasta rutinas sincronizadas con el tempo de una canción (como podría ser el caso del Body Combat).

Alex Honnold escuchó a la banda estadunidense Tool durante su hazaña. AFP

Redefinir el estándar deportivo

La marca JBL lanzó los audífonos Endurance Peak 3, diseñados para deportistas de alto rendimiento. Éstos ofrecen resistencia total al agua y al polvo, por lo que son ideales para exteriores. Su tecnología asegura un ajuste ergonómico e inamovible durante movimientos intensos. Además, incorporan cancelación activa de ruido y tienen una autonomía récord de 50 horas de batería.

Alex Honnold, antes de escalar el Taipei 101, el 25 de enero. AFP

Alex Honnold, Tool y Oliver Sacks: música y deporte

Al final, todos los elementos se integran. Hannold para escalar grandes paredes sin protección y la única compañía de la buena música. Maynard James, el vocalista de Tool, es cinta negra de jiu-jitsu brasileño, y ofrece clases y seminarios de esta disciplina de combate.

Por lo demás, el baterista Danny Carey es un gran aficionado al basquetbol, y es frecuente que se le vea con jerseys de equipos de la NBA como los Celtics de Boston o el Heat de Miami. Por su parte, Oliver Sacks, fallecido en 2015, cuyos libros están publicados en español en la editorial catalana Anagrama, fue un apasionado levantador de pesas. En 1961, estableció un récord en California al realizar una sentadilla completa con 270 kilos.