Murió Raúl Borja Navarrete, el hombre que llevó a los Pumas a ser transmitidos por Televisa

Raúl Borja Navarrete, quien fuera presidente de los Pumas por más de una década, murió este domingo 21 de junio, según confirmó el propio club.

Al encontrarse con una difícil enfermedad, el querido presidente del club Pumas, Guillermo Aguilar Álvarez dejó el sitio a su segundo, Raúl Borja, quien recogió lo sembrado y mantuvo la línea de una generación de futbolistas brillantes que alcanzaron el título de 1991.

Sin embargo, dentro de su gestión desde 1988 a 1997, se recordará el traslado a la televisora Televisa, dejando a TV Azteca, antes Imevisión con la que habían tenido una fuerte relación desde 1973.

¿Por qué los Pumas dejaron TV Azteca?

Los Pumas fueron el brazo fuerte de Imevisión para hacer frente a Televisa y en particular al América. Se recordará siempre a José Ramón Fernández que tuvo a este equipo como el estandarte de resistencia contra Televisa que detonó el Clásico de la capital contra el América.

Muchos aficionados de los Pumas se adjuntaron al equipo por esta tendencia ideológica y rebelde y hasta el día de hoy conservan estos preceptos, por eso, el cambio de transmisiones, aunque ayudó económicamente al equipo, fue tomado como una herida imposible de sanar.

Sin embargo, también es recordado por el título más importante de la institución, el de 1991 ganado precisamente al América después de que como vicepresidente perdiera dos finales ante las Águilas. También bajo el ala de Borja Navarrete, los felinos consiguieron su tercer campeonato de Concacaf en 1990 al vencer al modesto Pinar del Rio.

El equipo de la Universidad de México lamentó el fallecimiento de un hombre de cepa, que por motivos económicos tuvo que aceptar el mejor contrato que le puso Televisa, aunque eso acabara con el ánimo de miles de aficionados que siguen sin acostumbrarse a ser transmitidos en la televisora, dueña del equipo que más odian.