México vs. Chequia: La historia del primer gran triunfo mundialista del Tri

Había sido otro desconcertante inicio de partido para México, como lo que solía presentar en las Copas del Mundo. En Chile 1962, sin embargo, estaba por cambiar drásticamente su historia ante Checoslovaquia.

Será este un partido que siempre se verá con ojos de ilusión. No es que fuera la mejor selección mexicana de la historia, pero sí la que mejor ganó un partido mundialista ante una fuerza futbolística como lo era en esos años el cuadro europeo.

Cierto es que habrá otros ejemplos, como la victoria ante Bélgica en 1970 o ante Bulgaria en 1986, incluso el empate contra Italia en 1994 o los buenos resultados de 1998, pasando por el histórico triunfo ante Alemania en 2018, pero ninguno tuvo la autoridad como este.

¿CÓMO FUE EL PRIMER TRIUNFO DE MÉXICO?

Fue el primer triunfo en Copas del Mundo para México, precisamente ante el rival que ahora, en su versión modificada como Chequia, enfrentará este 24 de junio en la edición 2026.

Brian Gutiérrez, uno de los jugadores mexicanos de este Mundial. Mexsport

México ganó 3-1 con una soberbia actuación de Alfredo del Águila, gran jugador del América; de Salvador Reyes, de las Chivas; de Héctor Hernández, Antonio Carbajal, Jesús del Muro y Raúl Cárdenas, entre otros.

Justamente, el "Güero" Cárdenas solía recordar: "Fue un gran partido de nosotros, no daban crédito a lo que hacíamos. Fue quizá el momento de una selección mexicana con jóvenes muy talentosos mezclados con veteranos que ya traíamos dos o tres mundiales, y el resultado fue ese gran triunfo".

EL TRI HACE HISTORIA ANTE LOS CHECOS

Y es que México había comenzado perdiendo desde el minuto inicial ante los checos, quienes en esa edición de Chile terminarían siendo subcampeones del mundo por segunda vez en su historia. Contaban con jugadores clásicos y desbordantes de talento como Jozef Masopust, Josef Adamec y Adolf Scherer, nombres que tal vez no atraigan de inmediato a la memoria futbolística actual, pero que eran altamente cotizados en los años 60.

El equipo mexicano de 1962. imagen de redes sociales

Gracias a ese partido, Guerin Sportivo, la revista italiana más famosa de aquellos tiempos, colocó a Antonio Carbajal y Alfredo del Águila entre los mejores 30 jugadores del Mundial. México selló el histórico 3-1 con goles de Isidoro "Chololo" Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.