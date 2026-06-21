La ilusión de Cabo Verde en el Mundial 2026: "Queremos que nos conozcan en todo el mundo"

Bubista, técnico de Cabo Verde, cree que sus jugadores han demostrado que los sueños pueden triunfar sobre las limitaciones económicas tras sumar el domingo otro valioso punto con el empate 2-2 ante Uruguay.

La selección africana ha empatado ahora con potencias como España y Uruguay, lo que la sitúa en la lucha por una histórica clasificación para la fase eliminatoria del torneo.

"Una vez que estás en el campo muchas cosas se igualan. Por muy grande que sea el rival en la escena mundial, muchas selecciones se ponen a la misma altura", dijo a periodistas un radiante Bubista.

Una vez que estás en el campo muchas cosas se igualan. Por muy grande que sea el rival en la escena mundial, muchas selecciones se ponen a la misma altura", dijo a periodistas un radiante Bubista.

"Queríamos demostrarlo no solo en el futbol, sino también en otros aspectos de la vida. Demostrar que se pueden lograr grandes cosas, independientemente de los retos a los que te enfrentes, ya sean económicos o de cualquier otro tipo, siempre y cuando tengas un sueño y lo persigas", agregó.

Las notables actuaciones de Cabo Verde han llevado al seleccionador a atreverse a pensar en pasar la fase de grupos en este torneo de 48 equipos, en el que avanzan los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

El equipo ocupa el tercer lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que registra Uruguay, y a dos unidades del líder España. Arabia Saudita es última con un punto antes de la jornada final.

"Teniendo en cuenta lo que hemos logrado frente a dos selecciones de nivel internacional, creo que nuestro objetivo debe ser la clasificación", afirmó.

Si tuviéramos que pensar en eso, creo que sería legítimo hacerlo teniendo en cuenta lo que hemos logrado (...) Pero también sabemos que cualquiera de estos equipos tiene la oportunidad de seguir adelante", añadió.

Sin embargo, el técnico también hizo hincapié en que la misión de su equipo va más allá de los resultados futbolísticos.

A pesar de sus impresionantes actuaciones frente a dos equipos campeones del mundo, Bubista insistió en que sus jugadores deben mantener los pies en la tierra de cara al choque contra Arabia Saudita.