'El Inmortal' Jorge Campos lanza jocosa advertencia a Saúl 'Canelo' Álvarez que ha reventado la web

La fiebre de la Copa del Mundo 2026 no solo se vive en la cancha, sino también en las zonas de exclusividad, donde leyendas de la cultura mexicana coinciden. Un video capturado en los palcos del Estadio Guadalajara se ha viralizado en redes sociales al documentar un divertido e inesperado intercambio de bromas entre el histórico guardameta Jorge Campos y el campeón mundial de boxeo, Saúl 'Canelo' Álvarez.

El momento lúdico ocurrió durante la antesala del partido de la fase de grupos entre la Selección de México y Corea del Sur. En la grabación se observa al acapulqueño intentando coordinar una fotografía grupal de auténtico lujo, la cual incluía al pugilista tapatío, al legendario delantero Hugo Sánchez y al cantante Alejandro Fernández.

"Te voy a madrear": la amenaza de Campos a Canelo

Mientras se acomodaban para la lente, 'Canelo' Álvarez comenzó a soltar ligeros e incómodos golpes juguetones con su puño directamente contra el vientre del exarquero del Tri. Ante los impactos del monarca absoluto de las 168 libras, el 'Inmortal' reaccionó fiel a su característico estilo irreverente.

"Te voy a madrear, Canelo", lanzó en tono de advertencia burlona Jorge Campos, actual comentarista de TV Azteca, desatando las risas de los presentes en el palco VIP.

El intercambio desenfadado entre ambas figuras del deporte nacional se convirtió rápidamente en tendencia debido a la naturalidad, complicidad y nulo protocolo con el que se trataron, demostrando la sólida amistad que existe entre ellos fuera de los reflectores profesionales.

El peso mediático del 'Inmortal' en el Mundial

Más allá de las risas y la viralidad en plataformas digitales, Jorge Campos ha cobrado una relevancia sin precedentes durante esta justa mundialista. El carismático exfutbolista ha trascendido por completo su rol analítico en la televisión abierta para posicionarse como un embajador de primer nivel de la organización.

Muestra de su estatus global fue la reciente distinción de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien designó al exarquero como su representante oficial de protocolo para uno de los encuentros disputados en territorio mexicano. Con esta combinación de seriedad institucional frente a las altas esferas y su inquebrantable humor azteca, el acapulqueño se consolida como el rostro más influyente de la cobertura nacional en el certamen.