Murió un aficionado en una estampida dónde se veía el Jordania-Argelia del Mundial

Un aficionado murió en una estampida que se suscitó en la plaza Hachemita, cerca del teatro romano de Amán, donde cientos de personas se reunieron para ver en pantallas gigantes el partido entre Jordania y Argelia del Mundial 2026.

“Nueve personas fueron trasladadas al hospital en el amanecer del martes tras haber resultado heridas en una estampida en la plaza Hachemita. Uno de los heridos falleció poco después de su ingreso”, indicó un portavoz de la Dirección de Seguridad Pública.

Nueve personas fueron trasladadas al hospital Reuters

El aficionado que murió fue trasladado al Instituto médico legal para determinar las causas exactas de su muerte. Los otros seguidores recibieron cuidados y su estado es entre estable y moderado.

Cientos de jordanos se reunieron en la noche del lunes para asistir al segundo partido de su selección.

Jordania quedó eliminada del Mundial tras hilar dos derrotas consecutivas Reuters

El combinado de Argelia remontó para llevarse la victoria por 2-1 sobre Jordania en partido que se disputó en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en actividad del Grupo J del Mundial.

Jordania se despide de su primer Mundial tras encajar dos derrotas consecutivas, luego de caer ante Argelia y Austria (3-1).

“En términos generales, hicimos un gran partido y debemos estar orgullosos de nuestro rendimiento. Siendo nuestra primera experiencia en un Mundial, jugamos mejor que en el primer partido”, dijo el técnico Jamal Sellami.

¿CÓMO VA EL GRUPO J DEL MUNDIAL?

1) Argentina = 6 puntos.

2) Austria = 3 puntos.

3) Argelia = 3 puntos.

4) Jordania = 0 puntos.