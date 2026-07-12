¿Una locura? La drástica transformación en planes de la FIFA para el Mundial 2030 que genera debate

La estructura de la Copa del Mundo podría experimentar una nueva transformación de cara a la edición del centenario en la temporada de la competencia en 2030. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que la institución evaluará de forma técnica la viabilidad de integrar a 64 equipos en la fase final.

La iniciativa formal abrirá un proceso de debate interno dentro del comité ejecutivo para determinar el impacto logístico y financiero en el calendario deportivo global.El antecedente del crecimiento en el formato

La propuesta surge inmediatamente después del debut del modelo competitivo que incluyó a 48 selecciones nacionales durante la edición mundialista actual.

Aquel ajuste reglamentario incrementó el volumen total de compromisos oficiales de un histórico de 64 partidos a un total de 104 encuentros.

El aumento de participantes en la justa internacional representó una estrategia directa para expandir los ingresos económicos por derechos televisivos, acuerdos comerciales y boletaje.

La compleja logística del próximo de Mundial 2030

El proyecto de expansión de cupos coincidirá con una organización multinacional sin precedentes que involucra de manera simultánea a tres continentes distintos.

Las federaciones de España, Portugal y Marruecos fungirán como las sedes principales para el desarrollo de la gran mayoría de las etapas eliminatorias del campeonato.

Por su parte, los países de Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido inaugural cada uno para conmemorar los 100 años del certamen original de 1930.

Impacto deportivo y distribución de boletos

La inclusión de más representativos nacionales facilitará el acceso directo a escuadras pertenecientes a la Concacaf, África, Asia y Oceanía.

A pesar del beneficio de representatividad geográfica, diversos especialistas argumentan que la medida arriesga la calidad técnica del espectáculo en la primera etapa del torneo.

La dirección de la FIFA no ha presentado un esquema de distribución para las plazas de las confederaciones ni fijó un límite de tiempo para emitir el dictamen final.