¡Sufren los que quieren! Haaland y la Selección de Noruega se van de fiesta tras ser eliminados

Horas después de quedar fuera de la Copa del Mundo, la Selección de Noruega, liderada por Erling Haaland, se fueron de fiesta a uno de los sitios más exclusivos de Miami antes de romper concentración luego de la derrota que sufrieron por 2-1 ante la Selección de Inglaterra en la ronda de cuartos de final del Mundial 2026.

El plantel escandinavo acudió al club nocturno E11EVEN. Ahí ya no hubo rostros tristes y de resignación, todo lo contrario, el ambiente de festividad parecía que no correspondía con lo sucedido horas antes en el Estadio Miami.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran a Erling Haaland en un balcón del establecimiento mientras el músico estadounidense Flo Rida realizaba una presentación musical en vivo. Los futbolistas arribaron al recinto en un autobús privado y consumieron productos de una reconocida firma de agua embotellada artesanal.

Inglaterra vs. Noruega: El camino al tiempo extra en Miami

El encuentro disputado en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) finalizó con marcador de 2-1 en favor de la escuadra inglesa tras una definición en el tiempo suplementario.

El atacante escandinavo Andreas Schjelderup marcó el primer gol del partido al minuto 36 con un remate cruzado que venció al guardameta Jordan Pickford.

La respuesta inglesa llegó al minuto 45+1 por conducto del mediocampista Jude Bellingham, quien igualó el tablero global antes del descanso intermedio.

El doblete definitivo de Jude Bellingham para el triunfo de Inglaterra

El empate de 1-1 se mantuvo durante el tiempo regular de los 90 minutos del compromiso arbitral, lo que obligó a disputar el periodo de prórroga reglamentaria.

Jude Bellingham anotó el gol de la victoria al minuto 93 tras aprovechar un balón suelto en el área del portero noruego Orjan Nyland.

La derrota marcó el fin de la participación de Erling Haaland, quien abandonó el terreno de juego por una lesión muscular antes del silbatazo final. El Androide terminó su primera cita mundialista como uno de los mejores romperredes con siete dianas.

Balance histórico para el futbol escandinavo

El resultado representa la mejor actuación de Noruega en la historia de las Copas del Mundo al alcanzar la instancia de cuartos de final.

El representativo de Inglaterra accedió a las semifinales del torneo por primera vez en 12 años tras su última aparición en dicha ronda.

La escuadra dirigida por Thomas Tuchel disputará el pase a la gran final el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium).