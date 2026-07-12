“Por Malvinas, por el Diego…”: Argentina calienta el duelo contra Inglaterra

La Selección de Argentina todavía no disputa las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, pero el ambiente rumbo al esperado choque frente a Inglaterra ya comenzó a calentarse. Tras eliminar con sufrimiento a Suiza, los futbolistas albicelestes desataron la fiesta en el vestidor con un cántico que rápidamente se volvió viral y que hace referencia tanto a la rivalidad deportiva como al conflicto histórico entre ambos países.

Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del torneo, los jugadores celebraron quitándose las playeras, brincando, abrazándose y cantando al ritmo de los tradicionales festejos argentinos. Sin embargo, una frase llamó especialmente la atención por el mensaje que envía de cara al compromiso del próximo miércoles.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, entonó todo el plantel mientras continuaban los festejos, en un video que comenzó a circular en redes sociales pocas horas después de conseguir la clasificación.

La canción revive inevitablemente uno de los capítulos más recordados de la historia de los Mundiales. En México 1986, Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones más icónicas de todos los tiempos precisamente frente a Inglaterra, con los históricos goles conocidos como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, en un partido cargado de simbolismo apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.

Una rivalidad que va mucho más allá del futbol

El cántico también hace referencia a las Islas Malvinas, territorio ubicado en el Atlántico Sur cuya soberanía continúa siendo motivo de disputa entre Argentina y el Reino Unido.

En 1982 ambas naciones protagonizaron un conflicto armado de poco más de dos meses, luego de que el gobierno argentino reclamara el territorio. La guerra concluyó con la rendición argentina, mientras que el Reino Unido mantuvo el control de las islas, una diferencia política que permanece vigente hasta la actualidad.

Aunque el enfrentamiento del miércoles se disputará únicamente dentro de una cancha de futbol, este tipo de manifestaciones reflejan que la rivalidad entre ambas selecciones suele ir acompañada de un fuerte componente histórico y emocional para los aficionados argentinos.

En la misma frase del cántico aparece también “la última de Leo”, en referencia a Lionel Messi, quien disputa el que ha anunciado como el último Mundial de su extraordinaria carrera y busca despedirse levantando una segunda Copa del Mundo consecutiva tras el título conquistado en Qatar 2022.

Atlanta definirá al primer finalista

El esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra se disputará este 15 de julio en el Estadio de Atlanta, donde estará en juego el primer boleto a la gran Final del Mundial 2026.

Será un duelo con enorme carga histórica entre dos de las selecciones más tradicionales del planeta. Mientras los ingleses buscan volver a una Final mundialista después de seis décadas, la Albiceleste intentará mantenerse en la pelea por conquistar su cuarta estrella.

Un día antes, Francia y España disputarán la otra Semifinal para definir al segundo finalista de una Copa del Mundo que entra en su semana decisiva. Mientras tanto, en el vestidor argentino el mensaje ya quedó claro: la cuenta regresiva para enfrentar a Inglaterra comenzó incluso antes del silbatazo inicial.