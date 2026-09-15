Frentes Políticos / 15 de septiembre de 2026

1. Distribución. Claudia Sheinbaum atiende un punto que durante décadas se esquivó, que el crecimiento económico no sirve de mucho si la riqueza termina concentrada en los mismos bolsillos. La Presidenta destacó que desde 2018 los programas de bienestar, el aumento al salario mínimo, la obra pública y el empleo mejor remunerado permiten sacar de la pobreza extrema a millones de mexicanos, aun con un crecimiento promedio cercano a 1%. México avanza cuando el desarrollo se traduce en mejores ingresos, más oportunidades y bienestar para las familias. Crecer importa, pero crecer con justicia es lo que transforma al país.

2. Descontrol. Margarita González Saravia puede hablar de “avances significativos”, pero en Morelos la realidad la contradice. El feminicidio de Claudia Tacoronte, joven española asesinada en Cuautla, sigue sin una línea concluyente. La Fiscalía mantiene abiertas distintas hipótesis, revisa cámaras, recaba testimonios y hasta analiza un posible segundo vehículo. Mientras tanto, la gobernadora ofrece reuniones y coordinación como respuesta. En seguridad no bastan los buenos propósitos ni las fotografías institucionales. Si días después de un feminicidio aún no saben quién, cómo, ni por qué, el control del estado está en entredicho.

3. Ingobernabilidad. En Oaxaca, gobernado por Salomón Jara, cinco municipios no tendrán Grito de Independencia ni verbena popular por conflictos políticos, poselectorales y hasta ausencia de autoridades. Santiago Choápam, Mazatlán Villa de Flores, Santiago Atitlán, Santa María Apazco y San Martín Itunyoso son, según el secretario de Gobierno, Jesús Romero, focos rojos donde no hay condiciones para celebrar. En uno no hay autoridad municipal; en otro la administración está prácticamente suspendida y en los demás los pleitos políticos siguen sin resolverse. Impecable modelo... de desgobierno.

4. Organizados. En el palacio de San Lázaro los legisladores estaban en plena sesión ordinaria cuando empezó a sonar la alerta sísmica. Pero en el recinto legislativo hasta los temblores respetan el reglamento: el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, llamó a un receso, y se pudo observar la reacción en orden tanto de los legisladores como del personal que ahí labora. El resultado: cinco mil evacuados en cuatro minutos. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, detalló que el proceso de evacuación se realizó cuando hay sesión del pleno, lo que sirvió también para evaluar la salida de los diputados. ¡Vaya coordinación!

5. Arenas movedizas. A 10 días de la muerte de Zenyazen Escobar, el diputado Ángel Etiem Jiménez rindió protesta por el Distrito 16 de Veracruz y se incorporó a la LXVI Legislatura. El relevo es protocolario, pero el caso que deja la curul dista de estar cerrado. La FGR mantiene abierta la investigación y sólo ha establecido de manera preliminar que la principal línea apunta a un suicidio. Y aunque el Congreso ya tiene sustituto, la Fiscalía todavía tiene preguntas. No hay conclusión definitiva de qué le sucedió, solo la certeza de que la política es territorio inestable.