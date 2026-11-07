Nigeria hace historia para África y se corona en el Mundial Femenil sub 17, 2026

Nigeria se coronó en el Mundial femenil sub 17 celebrado en Marruecos en este 2026, conjunto que se convirtió en la primera nación africana en la historia del futbol de la rama en ostentar un título de esta índole; México fue eliminado por ‘Las Águilas’ durante los Octavos de Final.

Siendo parte del Grupo B, Nigeria arrancó su participación en el Mundial sub 17 femenil con una derrota ante Polonia, sin embargo, ganó sus dos siguientes compromisos y logró avanzar a los Octavos de Final, donde se midió a la Selección Mexicana.

Estos son todos los resultados del conjunto africano que, por primera vez en la historia del futbol femenil, sumó un título para su Continente:

Nigeria 1-2 Polonia / Jornada 1, Grupo B - sábado 17 de octubre, 2026.

Nigeria 2-0 Puerto Rico / Jornada 2, Grupo B - martes 20 de octubre, 2026.

Nigeria 3-1 Corea del Norte / Jornada 3, Grupo B - viernes 23 de octubre, 2026.

Nigeria 2-1 México / Octavos de Final - jueves 29 de octubre, 2026.

Nigeria 1-0 Venezuela / Cuartos de Final - domingo 1 de noviembre, 2026.

Nigeria 3-1 Brasil / Semifinal - miércoles 4 de noviembre, 2026.

Nigeria 2-1 Japón / Final - sábado 7 de noviembre, 2026.

Todas las campeonas en la historia del Mundial femenil sub 17

Corea del Norte es la nación con mayor cantidad de títulos en el Mundial femenil sub 17, con 4 conquistas obtenidas en las ediciones 2008, 2016, 2024 y 2025.

Estos son cada uno de los países que se consagraron en la historia del Mundial femenil sub 17:

2008 / Corea del Norte.

2010 / Corea del Sur.

2012 / Francia.

2014 / Japón.

2016 / Corea del Norte.

2018 / España.

2022 / España.

2024 / Corea del Norte.

2025 / Corea del Norte.

2026 / Nigeria.

BFG