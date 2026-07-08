La emotiva confesión de Marta Kostyuk tras hacer historia y avanzar a las semifinales de Wimbledon

La ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Nosková clasificaron este miércoles a las semifinales de Wimbledon, luego de ganar sus respectivos partidos de cuartos de final sobre el césped del All England Club. Ambas tenistas se enfrentarán este jueves en la antesala de la gran final del tercer Grand Slam del año.

Kostyuk, decimotercera del ranking mundial de la WTA y quien venía de ser semifinalista en Roland Garros, derrotó con parciales de 6-3 y 6-2 a la italiana Jasmine Paolini, decimoséptima de la clasificación y quien fuera finalista en la catedral del tenis durante la edición de 2024.

Hace nueve años estuve en esta cancha como espectadora viendo jugar a Roger (Federer), y regresar ahora como jugadora es algo increíble", declaró Marta Kostyuk, tenista ucraniana de 24 años, tras disputar por primera vez un partido en la cancha central de Wimbledon.

La checa Linda Nosková festeja que a los 21 años ya está en unas semifinales en Wimbledon. Reuters

El camino de Nosková a las semifinales

Por su parte, Nosková, duodécima del ranking, se impuso por 6-3 y 7-5 a la belga Elise Mertens, vigesimoséptima de la clasificación y doble campeona de este torneo en la modalidad de dobles. Con esto, la raqueta belga de 30 años se quedó sin la posibilidad de alcanzar su segunda semifinal de individuales en un major.

Las sensaciones son increíbles, como nunca antes. Para esto juego al tenis, para disputar partidos y competir en escenarios tan importantes", afirmó Linda Nosková, tenista checa de 21 años, tras asegurar su histórico pase.

Kostyuk llegó a esta instancia en Londres tras cerrar la temporada de tierra batida con una racha destacada. La ucraniana no ganaba un partido sobre pasto desde el verano de 2024, antes de encadenar cinco triunfos consecutivos en esta edición. En tanto, Nosková conquistó en junio su primer título sobre césped en Berlín y vive sus primeras semifinales en un torneo de esta categoría.

Muchová y Gauff definen la otra llave de Wimbledon

El duelo entre la ucraniana y la checa definirá a la primera finalista de Wimbledon 2026. La ganadora esperará el próximo sábado a quien resulte vencedora del cruce entre Karolína Muchová y la estadounidense Coco Gauff, campeona del US Open y Roland Garros, cuya llave se definió desde el pasado martes.

Aspectos clave de la jornada femenina: