Cruz Azul: Fichajes, bajas y rumores de La Máquina para el Apertura 2026 

Comienzan a moverse las piezas en Cruz Azul de cara al Apertura 2026. Después de la obtención de la décima, los Celestes no quieren dejar nada en el aire y ya han comenzado los movimientos de la directiva en el mercado de fichajes.

Mercado de fichajes de Cruz Azul para el Apertura 2026

En Cruz Azul tienen muy claras las incorporaciones para el Apertura 2026 y la primera es firmar a Joel Huiqui. Como ya lo ha dicho el presidente Víctor Velázquez, el exjugador mexicano se quedará en La Máquina como entrenador principal.

Erik Lira levantó el trofeo de campeón con Cruz Azul. Reuters

La segunda incorporación que tienen en la mira es César Montes. De acuerdo a fuentes consultadas, el Azul ya tiene un acuerdo con el ‘Cachorro’ para regresar a México y solamente falta cerrar las negociaciones con el Lokomotiv. En los próximos días se concretará su llegada a La Noria.

Dentro de los rumores más recientes de fichajes para el siguiente torneo se encuentran: Juan Brunetta, Kevin Lomónaco, Reinier y Julián Araujo.

No se esperan grandes incorporaciones para el siguiente torneo, sobre todo porque el club necesita de salidas para poder fichar extranjeros, ya que tiene todas las plazas de NFM ocupadas.

Cruz Azul: Rumores de fichajes para el Apertura 2026

FICHAJES

Joel Huiqui (entrenador)

Alan Montes (defensa)

BAJAS

Mauro Zaleta (préstamo Necaxa)

RUMORES FICHAJES

César Montes (defensa)

Kevin Lomónaco (defensa)

Julián Araujo (defensa/lateral)

Juan Brunetta (medio ofensivo)

Reinier (medio ofensivo)

Juan José Calero (delantero)

RUMORES BAJAS

Erik Lira (venta a Europa)

Gonzalo Piovi (venta a MLS)

Luka Romero (venta a Europa)

Andrés Gudiño (venta a Liga MX)

Gabriel Fernández (fin de contrato)

Ciudad de México 24 de 2026 Cruz Azul campeon del torneo Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 2-1 a Pumas foto hector Lopez ramirez hector Lopez ramirez

Calendario de Cruz Azul Apertura 2026

Jornada 1

Atlético San Luis vs Cruz Azul — Estadio Alfonso Lastras — Viernes 17 de julio, 19:00

Jornada 2

Cruz Azul vs Puebla — Estadio Azteca — Martes 21 de julio, 19:00

Jornada 3

Cruz Azul vs Atlante — Estadio Azteca — Sábado 1 de agosto, 21:00.

Jornada 4

Tijuana vs Cruz Azul — Estadio Caliente — Domingo 16 de agosto, 21:00

Jornada 5

Cruz Azul vs Atlas — Estadio Azteca — Sábado 22 de agosto, 21:00

Jornada 6

Necaxa vs Cruz Azul — Estadio Victoria — Viernes 28 de agosto, 19:00

Jornada 7

Cruz Azul vs Santos — Estadio Azteca — Domingo 6 de septiembre, 20:00.

Jornada 8

Cruz Azul vs América — Estadio Azteca — Sábado 12 de septiembre, Por definir

Jornada 9

Monterrey vs Cruz Azul — Estadio BBVA — Sábado 19 de septiembre, 19:00.

Jornada 10

Cruz Azul vs Toluca — Estadio Azteca — Sábado 26 de septiembre, 21:00.

Jornada 11

Pumas vs Cruz Azul — Estadio Olímpico Universitario — Domingo 11 de octubre, 19:00.

Jornada 12

Cruz Azul vs FC Juárez — Estadio Azteca — Sábado 17 de octubre, 21:00.

Jornada 13

Pachuca vs Cruz Azul — Estadio Hidalgo — Miércoles 21 de octubre, 21:00.

Jornada 14

Querétaro vs Cruz Azul — Estadio La Corregidora — Domingo 25 de octubre,19:00.

Jornada 15

Cruz Azul vs León — Estadio Azteca — Domingo 1 de noviembre, 19:00.

Jornada 16

Tigres vs Cruz Azul — Estadio Universitario — Sábado 7 de noviembre, 17:00

Jornada 17