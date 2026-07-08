Alonso estalla contra los F1 2026 y advierte que "no se necesita talento" para rebasar

El piloto español Fernando Alonso lanzó una severa crítica hacia las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 2026, asegurando que los monoplazas actuales no necesitan de talento de conducción para que los pilotos puedan ejecutar maniobras de adelantamientos en las carreras.

Alonso, piloto de Aston Martin, ha sido de los principales críticos de las normativas técnicas de este año. En el 2026 la distribución de energía cambio a un 50-50, mitad proveniente del motor de combustión y mitad de un sistema eléctrico que aumentó su potencia respecto a la anterior reglamentación.

Sin embargo, este sistema de unidad de potencia combinado con la aerodinámica activa ha generado un efecto denominado “yo-yo”, donde un piloto puede atacar a otro para ganar la posición, pero al haber gastado la energía del sistema eléctrico para el adelantamiento estará a merced de perder la posición de inmediato contra el rival que recién adelantó dado que él podría tener energía en la batería y desplegarla.

Esta situación quedó económicamente evidenciada en la carrera del Gran Premio de la Gran Bretaña donde la alta velocidad permitía esta clase de maniobras.

Fernando Alonso pronosticó una carrera complicada en Silverstone REUTERS

Las críticas de Alonso a los coches 2026: no se necesita talento

Luego de la competencia en donde Alonso tuvo que batallar de nuevo ante las dificultades técnicas del Aston Martin, el español fue duro y dijo: “no se necesita ninguna intervención del piloto ni talento para adelantar al coche que tienes delante”, esto en la zona de medios de la carrera en Silverstone.

Para el bicampeón del mundo, la Fórmula 1 se ha convertido en un deporte donde solo se necesita “presionar un botón y adelantas si tienes una mejor unidad de potencia que el coche de delante”.

Esta no es la primera ocasión que Alonso cuestiona el sistema, ni el único piloto en hacerlo. Otros competidores como el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, se han unido a las críticas.