Mundial 2026: El Tri de Javier Aguirre responde a las amenazas ecuatorianas de un 'Aztecazo'

Será un buen ejercicio para la Selección Mexicana el partido de dieciseisavos de final ante Ecuador. Todo indica que tienen ventaja por la localía y por el peso de la historia, que los mide ante un rival latino que conocen bien y al que en la mayoría de sus enfrentamientos le han ganado.

Sin embargo, en el ambiente que rodea a este partido, existe un halo de incertidumbre, porque desde Ecuador amenazan con Aztecazo y aseguran que no les intimida el escenario. En la selección de Javier Aguirre se toman las cosas con calma y se divierten en sesiones recreativas después de un par de días de futbol intenso.

Jesús Gallardo, el lateral izquierdo confiable que vuelve a la titularidad, aseguró que el estadio debe pesar a su favor: "Con nuestra gente nos sentimos arropados y vamos a tener un gran apoyo. Estamos muy contentos, orgullosos por lo que logramos, pero ahora viene lo bueno; tratamos de estar tranquilos, no hemos ganado nada”.

'Jesús Gallardo se adueña de la banda de la izquierda de la Selección Mexicana. (Reuters).

El equipo mexicano es conciente de su realidad

También cerró filas Obed Vargas, que ha resultado un cambio refrescante en los partidos del Tri, sobre todo por ser un chico que con desparpajo dispara a portería: “El equipo está tranquilo, motivado. Queremos hacer una serie muy linda para nosotros y para la afición, creo que nos lo merecemos. Vamos a intentar ganar”.

Obed Vargas manifestó calma antes del juego. Carlos Barrón

El chico, nacido en Alaska, mencionó que el grupo lo ha atendido muy bien y se siente rebosante de confianza, pero sobre todo con mucho cariño por México.

Armando González, 'La Hormiga', se presentó de igual forma en la frontal con la prensa y evadió cualquier comentario sobre su posible traspaso al futbol inglés con el West Ham. Sabe que debe mostrarse para que equipos como ese lo capten, pero su participación es, por su juventud, más bien secundaria.

Hormiga González puede tener minutos si el juego ante Ecuador lo precisa. Carlos Barrón

"No tengo problema de ser suplente. Estoy muy agradecido de que se me haya tomado en cuenta para estar en un Mundial, mi primero. Estoy para lo que se me necesite. Un minuto, cinco minutos, apoyar desde la banca, lo que sea", dijo.