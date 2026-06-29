¿Héroe o villano? Aguirre busca redención con México ante el fantasma de sus fracasos mundialistas

Javier Aguirre está por cerrar su ciclo como entrenador de la Selección Mexicana de futbol con la oportunidad de redimir el pasado de sus fracasos si la victoria lo acompaña el martes 30 de junio ante Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El 'Vasco' se las ha arreglado para que el equipo firme la mejor fase de grupos de su historia con paso perfecto en tres partidos y todavía sin aceptar goles en la competencia. El Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara han sido los fortines en los que el Tri reanima sus esperanzas de consumar la mejor actuación en su historia mundialista, acompañado de millones de aficionados que han desbordado las calles de las principales ciudades de la República Mexicana con cada victoria.

Ecuador aparece en el panorama del equipo nacional como la amenaza para que el Vasco por fin pueda celebrar una victoria en Mundiales en fase de eliminación, después de los fiascos que vivió en las ediciones de Corea-Japón 2002 y de Sudáfrica 2010, cuando desde el banquillo tomó decisiones que dieron al traste con ese añejo deseo de disputar un quinto partido en un Mundial fuera de casa.

Los triunfos de este Mundial sobre Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0), Chequia (3-0) ya lucen lejanos a unas horas del duelo ante la sorprendente Ecuador, que venció 2-1 a Alemania para ganar su pase a la siguiente ronda.

Y mientras la perfección de la primera fase se aleja, con el paso de las horas se acercan esos amargos recuerdos de hace 24 años contra Estados Unidos y hace 16 frente a Argentina, en los que el Vasco terminó por desempeñar el papel de villano.

Javier Aguirre observa con 43 años de edad el partido ante Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón 2002. Mexsport

¿Qué le pasó al Vasco Aguirre en el Mundial de 2002?

Un joven Javier Aguirre de 43 años de edad llevó a México a la cima del Grupo G. Gracias a las victorias ante Croacia (1-0) y Ecuador (2-1) y un empate aguerrido contra Italia (1-1) el panorama dispuso que el rival del Tri fuera Estados Unidos en los octavos de final, un partido en el que el orgullo estaba en juego y al Vasco lo vencieron sus vísceras.

Aguirre modificó el esquema, saltó de línea cinco a línea cuatro, metió tres atacantes que nunca habían ensayado juntos. "Me salió lo novato", confesaría dos décadas después, sin poder mirarse al espejo sin lamentarse. Brian McBride abrió el marcador al minuto 8 y Landon Donovan cerró la puerta al 65. Un 2-0 que quedó clavado en el corazón de la afición tricolor.

Cuando el Vasco dijo que le salió lo novato fue claro porque entró en desesperación al verse pronto en desventaja y dispuso movimientos que hasta la fecha sólo el parece entender. Antes de la media hora metió al medio Ramón Morales por el delantero Luis Hernández; al mediotiempo sacudió más el árbol metiendo al defensa Manuel Vidrio por el medio Sigifredo Mercado, pero el movimiento más insólito fue cuando al 78, desempolvó al veterano medio Alberto García Aspe por Gerardo Torrado. Lo que todos vieron como un movimiento de rendición y de homenaje para quien ingresó a jugar los minutos finales.

Javier Aguirre sufrió una estrepitosa caída junto con el Tri en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mexsport

¿Qué fue lo más cuestionable del Vasco en Sudáfrica 2010?

Ocho años después , el Vasco volvió a dirigir en un Mundial. Esta vez su apuesta fue distinta pero igual de polémica. Para el duelo de octavos contra la albiceleste, Aguirre sorprendió al alinear de titular a Adolfo ‘Bofo’ Bautista, quien no había jugado en fase de grupos. Le explicó a todos que lo hacía para que tapara en la salida a Javier Mascherano y estuviera libre ofensivamente. El problema fue cuando el Tri en un lapso de siete minutos se derrumbó con goles de Carlos Tévez (minuto 25) y Gonzalo Higuaín (minuto 32). El Vasco reconoció en silencio su fallo táctico y retiró a Bautista al medio tiempo del único juego que tuvo en Mundiales, pero el daño estaba hecho y México perdería 3-1 ante Argentina.

Los reportes de rendimiento arrojaron que Bautista recorrió menos distancia que los porteros Óscar Pérez (México) y Sergio Romero (Argentina) en el tiempo que estuvo en el campo.

¿Qué esperar del Vasco Aguirre ahora?

El Vasco Aguirre anunció cuando tomó a la Selección Mexicana que está sería la última vez que tomara el timón tricolor en una trayectoria que está entrando en su ocaso en los banquillos. A los 67 años tiene la oportunidad de darle al futbol mexicano su primer triunfo en un partido de eliminación en un Mundial desde la edición de México 1986. Una vez más la capital mexicana será la sede, como en aquella ocasión contra Bulgaria.

El martes 30 de junio, el Tri del Vasco Aguirre tendrá la oportunidad de romper una racha de siete justas mundialistas eliminados en el primer juego de eliminación directa… Esperemos que el Vasco no vaya a ponerse una vez más el traje de villano.