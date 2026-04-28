Mundial 2026: Sport & Rights Alliance alerta sobre Sportswashing y riesgos críticos 

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 viene acompañada de una seria advertencia de organizaciones internacionales de derechos humanos. Sport & Rights Alliance, una coalición global de organizaciones no gubernamentales (ONG) y sindicatos fundada a principios de 2015 que integra los derechos humanos y los estándares anticorrupción en el mundo del deporte, alertó que el evento de Norteamérica corre el riesgo de convertirse en un "festival de lavado de imagen deportiva" (sportswashing).

Las organizaciones han urgido a la FIFA y a los países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, a garantizar el respeto a las libertades civiles, señalando riesgos inmediatos y sustanciales, particularmente en Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.

Los riesgos de derechos humanos identificados incluyen inmigración y viajes. En ese aspecto, las políticas migratorias severas de EE. UU. amenazan con excluir a fans, medios y participantes de países vetados. También existe preocupación por la posible criminalización y desplazamiento de poblaciones sin hogar.

Pro otra parte, hay preocupación por la libertad de expresión y de prensa, pues se reportan crecientes ataques a la libertad de prensa en México y restricciones de acceso para periodistas en Estados Unidos. Además, existe una represión escalada contra el derecho a la protesta pacífica y el discurso político.

Nueva York, entre las sedes mundialistas. Reuters

También hay focos rojos en los derechos LGBTI+. El clima político hostil en Estados Unidos representa una amenaza directa a la seguridad e inclusión de jugadores, aficionados y trabajadores LGBTI+.

En aspectos laborales y de corrupción, se demanda una implementación de protecciones laborales efectivas para la fuerza de trabajo temporal (evitando explotación y robo de salarios), y mecanismos robustos de transparencia contra la corrupción en México y Estados Unidos.

Sport & Rights Alliance concluye que, para que el torneo cumpla con la visión de la FIFA de que "el futbol une al mundo", se deben establecer mecanismos de vigilancia independientes y mecanismos de queja para proteger la dignidad y los derechos de todos los involucrado

Una funcionaria de la Federación Noruega de Futbol hizo un llamado para garantizar que el torneo sea inclusivo y seguro para todos los aficionados, independientemente de su nacionalidad o antecedentes, solicitando aclaraciones a la FIFA sobre cómo prevenir las intervenciones de las autoridades de inmigración dentro del perímetro de los estadios en el país de las barras y las estrellas.