¡Poder Otaku! One Piece se viste de 'Samurai Blue' para apoyar a Japón en el Mundial 2026

El fútbol y la cultura pop se fusionan en el fichaje más inesperado del año. La franquicia de One Piece hizo oficial una histórica alianza con la Selección Nacional de Fútbol de Japón, conocidos mundialmente como los Samurai Blue, de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta campaña une a dos de los máximos orgullos de la nación asiática: el balompié y el manga más vendido de todos los tiempos.

One Piece se sube a la fiesta mundialista apoyando a Japón Shueisha

El Sombrero de Paja se pinta de azul

Para conmemorar este hito, el mangaka Eiichiro Oda diseñó una ilustración exclusiva de Monkey D. Luffy. En el arte, el futuro Rey de los Piratas aparece dominando un balón de fútbol y portando su icónico sombrero de paja, pero con un detalle único: está teñido con el emblemático color azul del uniforme japonés. La pieza engalanó la portada de la prestigiosa revista Weekly Shonen Jump, desatando la locura entre los coleccionistas.

Motivación mundialista para los seleccionados

La fiebre de One Piece llegó directo al vestidor del combinado nacional. Los futbolistas convocados recibieron una versión real del sombrero de paja azul de Luffy como amuleto y símbolo de unión. Además, la colaboración estrenó un emotivo video promocional titulado “To Our Highest Peak” (Hacia nuestra cumbre más alta). El metraje traza un paralelismo perfecto entre la tripulación de los Sombreros de Paja buscando el legendario tesoro y el sueño de Japón de conquistar la cima del fútbol mundial.

La campaña ya inunda las plataformas digitales con mercancía exclusiva y contenido promocional. Se perfila como el golpe mediático más importante en el marketing deportivo previo al silbatazo inicial del Mundial 2026.