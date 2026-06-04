Mundial 2026: La nueva y espectacular ceremonia de la FIFA debutará en el México vs. Sudáfrica

La FIFA presentó una nueva ceremonia previa a los partidos de la Copa del Mundo 2026 que modificará uno de los rituales más tradicionales del futbol internacional y que tendrá su estreno el próximo 11 de junio durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El organismo informó que todos los futbolistas convocados para cada encuentro, incluidos los suplentes, se colocarán alrededor del círculo central antes de la interpretación de los himnos nacionales. La ceremonia también incorporará pancartas gigantes con las banderas de los países participantes y una entrada al campo a través de un arco especial instalado cerca del túnel de vestidores.

La iniciativa busca que los aficionados presentes en el estadio tengan una visión completa del espectáculo desde cualquier ubicación del inmueble.

El Estadio Ciudad de México será el nombre oficial del recinto únicamente durante el Mundial 2026. Mexsport

La modificación representa un nuevo paso en los cambios de presentación impulsados por la FIFA en sus torneos recientes. Durante la Copa Mundial de Clubes celebrada el año pasado en Estados Unidos se utilizó un formato inspirado en los deportes profesionales estadounidenses, con la presentación individual de los jugadores al salir al terreno de juego.

Para el Mundial de 2026 no se anunciarán los nombres de los futbolistas uno por uno. En cambio, los jugadores estarán acompañados por niños durante su ingreso al campo antes de integrarse a la formación alrededor del círculo central.

Una vez concluidos los himnos nacionales, se mantendrán los procedimientos habituales previos al inicio del partido. Los equipos realizarán el saludo protocolario, las fotografías oficiales y posteriormente los capitanes participarán en el sorteo para determinar la elección de campo y saque inicial.

La FIFA adelantó además que la ceremonia evolucionará conforme avance el torneo. Entre los elementos previstos para fases posteriores figuran efectos visuales con humo de colores y espectáculos de fuegos artificiales.

A medida que crece la Copa Mundial de la FIFA, seguimos innovando en la forma en que se vive el juego”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Infantino agregó que la imagen de jugadores y árbitros reunidos alrededor del círculo central durante los himnos nacionales busca generar una representación de unidad y orgullo compartida por equipos y aficionados.

La Copa del Mundo de 2026 será la primera organizada por tres países, con sedes en México, Estados Unidos y Canadá. El Estadio Ciudad de México albergará el partido inaugural, donde la selección mexicana y Sudáfrica serán los encargados de presentar ante el mundo la nueva ceremonia diseñada por la FIFA.