Mundial 2026: Luis de la Fuente refuerza su confianza en España ante el cruce contra Austria 

A medida que el Mundial 2026 entra en su fase decisiva, la Selección Española está lista para su duelo de dieciseisavos de final frente a Austria, en Los Ángeles. En conferencia de prensa, el seleccionador Luis de la Fuente se mostró optimista, sereno y, sobre todo, convencido de las capacidades de su equipo para seguir avanzando en la competición.

El técnico español, que llevó a La Roja a finalizar la fase de grupos como líder invicta, restó importancia a los debates sobre el estilo de juego y las posibles dudas generadas tras el empate inicial ante Cabo Verde. Luis de la Fuente hizo énfasis en la fortaleza mental del grupo: "A medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo", afirmó, destacando la madurez competitiva de sus jugadores ante la alta exigencia del torneo.

Lamine Yamal, en el centro de atención de La Roja. AFP

Sabemos que hay que dar la mejor versión y cometer pocos errores. Sigo siendo igual de exigente y realista, pero igual de optimista”, precisó.

Uno de los puntos centrales fue la situación de Lamine Yamal. El joven extremo del Barcelona, con una participación dosificada debido a una recuperación física tras una lesión, recibió el visto bueno de su entrenador. El técnico confirmó que la joya de la cantera blaugrana se encuentra en un estado óptimo: "Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija", declaró.

Asimismo, España llega a este enfrentamiento con noticias positivas. La recuperación de efectivos clave es fundamental para afrontar un duelo que se prevé táctico y cerrado frente al equipo austriaco. De la Fuente subrayó que el vestuario mantiene los pies en el suelo, pero con la ambición intacta. El objetivo es claro: mantener la solidez defensiva —el equipo suma más de 420 minutos sin encajar un solo gol— y mejorar la fluidez en el último tercio del campo.

Aquí no hay egos. La prioridad es el equipo", señaló De la Fuente.

Con el Estadio Los Ángeles como escenario, España buscará certificar su pase a los octavos de final. El seleccionador dejó en claro que, independientemente del rival, la Selección Española seguirá siendo fiel a su idea de juego, esa misma que le ha permitido mantenerse invicta hasta el momento en la cita mundialista. El grupo está listo para demostrar que España es una de las grandes favoritas al título.