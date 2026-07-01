Mundial 2026: "Llévenme al Azteca", el deseo a todo pulmón de dos leyendas de Inglaterra

"Necesitan descansar Debe estar seguros de prepararse al máximo para este juego, porque este puede ser el encuentro más difícil para ganar el Mundial, de hecho", señaló Wayne Rooney, el histórico delantero de la Selección de Inglaterra y del Manchester United en su espacio de la BBC sobre el siguiente reto de su equipo en el Mundial 2026, ni más ni menos que en la casa del Tricolor.

Los ingleses se preparan mentalmente para lo que se les avecina en la Ciudad de México, pero Joe Hart, exportero del equipo de la Rosa, quiere, desde ya, estar ahí. Como si fuera a jugar.

"Qué oportunidad. Honestamente, ¡llévenme al Azteca! ¡Qué ambiente se espera! La afición mexicana... es una tarea que parece imposible, pero este equipo (Inglaterra) está para creer y con la energía de ese estadio será algo súper especial", señaló Hart.

Pero Rooney fue más allá: "Inglaterra es mejor equipo que México, pero lo que México tiene detrás, la afición, esa emoción de jugar ante tu gente y ves que es un país muy apasionado no sólo en futbol sino también en el boxeo, y ese va a ser el reto para Inglaterra"

De Atlanta a Santa Úrsula, los ingleses continúan su aventura mundialista. Reuters

¿Qué hicieron Rooney y Hart para colaborar con la BBC?

Wayne Rooney es recordado como una leyenda del futbol inglés. Su paso por la Selección de Inglaterra dejó huellas imborrables: acumuló 120 partidos (un récord para un jugador de campo en su momento) y anotó 53 goles, consolidándose como el segundo máximo goleador histórico de los Tres Leones. Debutó como el goleador más joven de la historia del combinado nacional, marcando su primer tanto en 2003 con 17 años. Su legado fue de potencia y liderazgo, definiendo una era con una marca impresionante en su trayectoria internacional.

Joe Hart fue un pilar fundamental bajo los tres palos de Inglaterra durante casi una década. Como guardameta titular indiscutible entre 2010 y 2017, acumuló 75 partidos internacionales y logró dejar su portería a cero en 43 ocasiones. Su trayectoria incluyó participaciones en dos Copas del Mundo y dos Eurocopas, consolidándose como una figura de seguridad y carácter que brindó estabilidad defensiva al equipo inglés.

La casa de México, una aduana difícil para cualquier rival. Reuters

Rooney se incorporó como analista al programa Match of the Day de la BBC en 2025. Hart lo hizo un año antes. Ambos trabajan juntos en la cobertura para el Mundial 2026, participando en el análisis de los partidos.