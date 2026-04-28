Mundial 2026: Los jugadores de México que aparecen en el Álbum Panini pero quedaron fuera

Para muchos aficionados, llenar el Álbum Panini representa el verdadero inicio de la justa mundialista. Sin embargo, la edición del Mundial 2026 llegó con un sabor agridulce para los coleccionistas aztecas. Tras revelarse los nombres de los 12 elementos de la Liga MX que eligió Javier Aguirre, quedó claro que la editorial italiana falló en sus predicciones. Coleccionar las estampas de la Selección Mexicana ahora implica pegar cromos de futbolistas que, por diversas razones, verán la Copa del Mundo desde la comodidad de su sillón.

Once titular de la Selección Mexicana para el amistoso ante Bélgica. Mexsport

Este fenómeno, aunque común en cada edición, cobró dimensiones importantes debido a los movimientos drásticos que realizó el 'Vasco' en su estructura táctica. Mientras los fans intercambian estampas repetidas, la realidad golpeó a varios protagonistas del balompié nacional que ya tenían su lugar asegurado en el papel, pero no en la cancha.

LAS AUSENCIAS QUE YA SON PIEZAS DE COLECCIÓN

El primer gran descuido de la editorial involucró a nombres que parecían inamovibles hace apenas unos meses. Hirving 'Chucky' Lozano encabeza esta lista de "fantasmas" en el cuadernillo; su situación actual sin equipo lo alejó por completo de los planes de la Selección Mexicana. A él se unió el guardameta Luis Malagón, quien debido a una fuerte lesión perdió cualquier oportunidad de resguardar el arco nacional en la gran cita que inicia el próximo 11 de junio.

Hirving 'Chucky' Lozano de espaldas y con las manos en el rostro. Mexsport

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó este martes con la confirmación de cuatro bajas adicionales que sí tienen un espacio físico en las páginas del álbum. Diego Lainez, a pesar de su desequilibrio con los Tigres, y Carlos Rodríguez, motor del Cruz Azul, quedaron fuera de la convocatoria del estratega nacional. Lo mismo ocurrió con Érick Sánchez del América y Marcel Ruiz del Toluca, quienes a pesar de ser piezas clave en sus clubes, no llenaron el ojo del cuerpo técnico para la lista final de jugadores locales.

LA INCERTIDUMBRE RUMBO AL DEBUT EN EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de que el panorama luce sombrío para los rostros que aparecen en el impreso, todavía existe una ligera esperanza para un nombre en particular. César 'Chino' Huerta se mantiene como la gran incógnita de la nación. El atacante del Anderlecht lucha contra el tiempo para recuperarse de una lesión que lo mantuvo inactivo en Bélgica. Aunque Javier Aguirre aún no lo descartó por completo, su presencia en el Mundial 2026 pende de un hilo, lo que sumaría otro posible error a la colección de Panini.

Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Foto: Redes sociales

La cuenta regresiva es oficial. El próximo 1 de junio conoceremos la lista definitiva de los 26 seleccionados que buscarán la gloria en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica. Para esa fecha, muchos niños y adultos ya habrán pegado las estampas de sus ídolos, descubriendo que en el mundo del futbol, a veces el papel tiene mucha más memoria que la realidad deportiva. Llenar el equipo de México este año requerirá aceptar que varias de esas piezas serán simples recordatorios de lo que pudo ser y no fue.